Украинские власти готовятся нанести удар «Точкой-У» по мирным жителям в населенных пунктах Львовской и Волынской областей с целью провокации, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

По данным ведомства, 8 мая в День памяти и примирения подразделения ВСУ нанесут удары «Точкой-У» по местам скопления людей, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ракетных ударах.

Минобороны снова заявило, что российские военные «исключительно гуманно относятся к местному населению» и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные бесчеловечные акции, сфабрикованные украинскими властями по бучинскому сценарию, о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», — сказано в заявлении.

Помимо этого, вооруженные формирования Украины готовят подрыв плотины водохранилища Кураховской теплоэлектростанции в Покровском районе ДНР, заявило Минобороны. По версии ведомства, они хотят обвинить в этом «якобы наступающие подразделения российских войск».

В случае подрыва в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов с населением в 7 тыс. человек, из-за сбоя на ТЭС произойдут перебои с с электроснабжением на большей части ДНР, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. На территории затопления будут повреждены канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Возможно распространение инфекционных заболеваний.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Украинские власти не раз отвергали поддержку нацистов и планы по наступлению на Донбасс и Крым. Генеральная ассамблея ООН осудила действия российских властей, потребовала прекратить огонь и вывести войска.

По данным управления ООН по правам человека на 6 мая, с начала военных действий на Украине погибли 3309 мирных жителей, еще 3493 были ранены. На подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей умерли 1754 человека, зафиксировано 1732 раненых. На территории, контролируемой «аффилированными с Россией вооруженными формированиями», замечено 108 убитых и 420 раненых.

Еще 1555 убитых и 1761 раненый находились в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.