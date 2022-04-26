Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Николаеве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов Спорт, 00:24
Белый дом призвал к снижению накала риторики о возможности ядерной войны Политика, 00:16
Эксперты оценили угрозу санкций для цифровой трансформации России Технологии и медиа, 00:00
Власти допустили льготную ипотеку на рынке вторичного жилья Бизнес, 00:00
Байден выдвинул посла в Словакии на пост главы дипмиссии США на Украине Политика, 26 апр, 23:57
«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов с 7 голами Спорт, 26 апр, 23:53
Поощрение и наказание: как баллы для водителей спасут от ДТП Партнерский проект, 26 апр, 23:43
Госдеп подтвердил возвращение дипломатов США во Львов Политика, 26 апр, 23:27
Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы Бизнес, 26 апр, 23:26
В Warner Bros. выразили надежду на возвращение в Россию Технологии и медиа, 26 апр, 23:21
Американский клуб НХЛ заключил контракт с российским хоккеистом Спорт, 26 апр, 23:20
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 26 апр, 22:55
Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Николаеве Политика, 26 апр, 22:34
Болгария вслед за Польшей сообщила об остановке поставок газа из России Политика, 26 апр, 22:26
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Николаеве

Николаев, Украина
Николаев, Украина (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Украинская сторона подготовила провокацию против российских сил с многочисленными жертвами в Николаеве, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, «неонацисты» установили «радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами» вблизи Николаевского авиаремонтного завода на улице Знаменская в микрорайоне Корабельный.

Как утверждают в Минобороны, злоумышленники планируют привести взрывные устройства в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военных, а после этого распространить ложную информацию через западные СМИ.

Минобороны заявило о планах ВСУ повторить в Лисичанске провокацию в Буче
Политика
Лисичанск

23 апреля в Минобороны рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с британскими спецслужбами готовят в Лисичанске Луганской народной республики провокацию, подобную «постановочным съемкам» в Буче.

Тогда ведомство также говорило о фейках со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских», которые в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ. В связи с этим, добавили в Минобороны, в Лисичанск приехали «представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче».

Российский Следственный комитет заявил, что запросит данные об этом у Минобороны и установит причастных к организации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Фото: Eze Amos / Getty Images Зачем брендам миссия и почему она так важна в кризис
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images Вперед в прошлое: в чем причина волны ностальгических ребрендингов
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции
Pro
По каким отраслям экономики России кризис ударит сильнее всего
Прогнозы

Материалы к статье
Теги
Минобороны
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Путин заявил, что Россия знает о стоящих за «провокацией в Буче»
Политика
СК проверит сообщения о подготовке провокации ВСУ в Лисичанске
Политика
Минобороны заявило о планах ВСУ повторить в Лисичанске провокацию в Буче
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter