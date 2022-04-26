Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в Николаеве

Николаев, Украина (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

Украинская сторона подготовила провокацию против российских сил с многочисленными жертвами в Николаеве, сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, «неонацисты» установили «радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами» вблизи Николаевского авиаремонтного завода на улице Знаменская в микрорайоне Корабельный.

Как утверждают в Минобороны, злоумышленники планируют привести взрывные устройства в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военных, а после этого распространить ложную информацию через западные СМИ.

23 апреля в Минобороны рассказали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с британскими спецслужбами готовят в Лисичанске Луганской народной республики провокацию, подобную «постановочным съемкам» в Буче.

Тогда ведомство также говорило о фейках со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских», которые в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ. В связи с этим, добавили в Минобороны, в Лисичанск приехали «представители украинских и западных СМИ, ранее осуществлявшие постановочные фото- и видеосъемки в Буче».

Российский Следственный комитет заявил, что запросит данные об этом у Минобороны и установит причастных к организации.