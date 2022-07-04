Правительство утвердило правила просветительской деятельности

Ей могут заниматься органы власти и местного самоуправления, также в постановлении отдельно оговаривается деятельность лиц, признанных в России иноагентами

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Правительство утвердило правила осуществления просветительской деятельности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению просветительской деятельностью могут заниматься органы власти и местного самоуправления, уполномоченные организации. Ее могут вести также физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Отдельно в документе говорится о лицах и структурах, признанных в России иностранными агентами. При осуществлении просветительской деятельности в своих сообщениях и материалах они обязаны указывать свой статус.

Среди форм просветительства указаны лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и др., в том числе онлайн.

Просветительская деятельность должна содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности. При ее ведении необходимо также «учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей человека». Она должна быть направлена на формирование личности «в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и требованиями законодательства Российской Федерации», отмечается в документе.

«Настоящие правила не распространяются на отношения, связанные с осуществлением просветительской деятельности в рамках культурно-просветительской деятельности религиозных организаций», — указывается в нем.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «Об образовании», касающиеся регулирования просветительской деятельности. 1 июня того же года они вступили в силу.

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Поправки ввели понятие «просветительская деятельность», а правительство было наделено полномочиями по определению ее порядка и формы. Авторы законопроекта в пояснительной записке указывали, что прежняя версия создавала предпосылки «для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

Согласно инициативе, под «просветительской деятельностью» подразумеваются любые лекции, сообщения, аудио- и видеоконтент, в том числе в интернете. Ее задача — «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», «развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности», распространение сведений о здоровом образе жизни, психологии, «достижениях современной науки и техники», гражданских правах, деятельности органов власти и т.д.

Те, кто ведет просветительскую деятельность, должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в этом направлении или принимать «участие в реализации общественно значимых инициатив», а некоммерческим организациям, признанным иноагентами, заниматься просветительством запрещалось.

Законопроект вызвал недовольство в научном сообществе. Опрошенные РБК ученые пояснили, что он осложнит приглашение иностранных специалистов и для многих волонтерских проектов может стать причиной для их сворачивания. Закон «фактически затыкает рот тем, кто читает научно-популярные лекции, ведет просветительскую работу», считают ученые.

На портале проектов правовых актов эта инициатива, вынесенная на общественное обсуждение, набрала 71 голос «за» и более 25 тыс. «против».