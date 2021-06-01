Закон о просветительской деятельности вступил в силу

На портале проектов правовых актов проект положения о просветительской деятельности, выложенный для общественного обсуждения, набрал 71 голос «за» и более 25 тыс. «против».
Среди положений документа были следующие:
- В понятие «просветительская деятельность» включались любые лекции, организация презентаций, размещение сообщений, в том числе видео и аудио в интернете, создание контента для просветительских порталов и работа «в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности».
- В число направлений просветительской деятельности включались «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», «развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности», распространение сведений о здоровом образе жизни, психологии, «достижениях современной науки и техники», гражданских правах, деятельности органов власти и так далее — всего девять пунктов.
- НКО — иностранным агентам запрещалось ведение просветительской деятельности.
- Те, кто проводит просветительскую деятельность, должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в этом направлении или принимать «участие в реализации общественно значимых инициатив».
- Просветители должны размещать всю юридическую информацию о себе в интернете и вести свою деятельность на основании договоров.
В Минобрнауки 14 мая сообщили, что проект постановления правительства будет доработан с учетом предложений, в том числе тех, которые поступили от представителей ИT-индустрии, сфер экологии, культуры и образования. «29 апреля 2021 года в Общественной палате прошли общественные слушания, в ходе дискуссии было принято решение, что проект постановления требует доработки», — заявили в ведомстве.
Сейчас на портале проектов правовых актов документ стоит с пометкой «Отказ от продолжения разработки». На сайте правительства постановление о положении, которое необходимо для работы этого закона, также отсутствует.
Cреди главных претензий к закону — расплывчатость формулировок и запретительный характер. Ученые заявили, что его принятие усложнит приглашение лекторов по краткосрочным контрактам. Он также осложнит работу многих просветительских проектов, в том числе заставит остановить волонтерские инициативы. Кроме того, законопроект подразумевает возможность ввести цензуру, поскольку власти смогут запрещать практически любые проекты в этой области. Регламентация просветительской деятельности приведет к тому, что люди не будут ею заниматься из-за завышенных требований и формальных препятствий, считают критики закона. Он, по сути, приравнивает просветительскую деятельность к педагогической, тогда как закон об образовании утверждает, что это две «принципиально разные деятельности».
Астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин в разговоре с РБК отметил, что ученые до сих пор занимались просветительской деятельностью по своей инициативе, не согласовывая ее ни с кем, «так как хорошо понимали, что экспертов в той области, в которой мы работаем, лучше нас в стране нет». «Это не хвастовство, я говорю от имени тех, кто в университетах работает и знает уровень своих компетенций», — пояснил он. По мнению ученого, специалистам в какой-либо научной области не к кому идти и просить разрешение рассказывать о ней.
«Я хочу напомнить, что даже в советское время, когда серьезно были закручены все идеологические гайки и была вполне официальная цензура, все равно никто от лекторов не требовал утверждать тексты своих лекций, согласовывать их с чиновниками, — напомнил Сурдин. — Нам доверяли, потому что мы объективно были полезны государству, мы повышали интеллектуальный уровень страны». Доцент недоумевает, почему регулирование надо вводить сейчас, «когда формально страна стала демократической и формально исчезла цензура».
В феврале 2021 года петербургские деятели культуры направили президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо с просьбой отклонить документ. Они выразили опасение, что законопроект создает предпосылки к цензуре, в частности, он потребует согласования с властями просветительских материалов до их публикации, что усложнит ведение просветительской деятельности, «но никак не повлияет на деятельность запрещенных экстремистских организаций».
Представители ИТ-индустрии отметили, что под действие закона попадает множество образовательных проектов в этой сфере и пока трудно предсказать, как он скажется на бизнесе.