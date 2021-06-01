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Политика ,  
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Закон о просветительской деятельности вступил в силу

Против принятия этого закона выступали деятели науки и искусства, бизнеса и просвещения. Первоначальный вариант документа, который должно было принять правительство, набрал 25 тыс. дизлайков. Нового еще нет
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России вступили в силу поправки к закону «Об образовании», которые регулируют просветительскую деятельность. Президент Владимир Путин подписал этот закон 5 апреля, в Государственную Думу он был внесен 18 ноября 2020 года.

Появление законопроекта вызвало большой резонанс, во время бурных обсуждений против него выступали деятели науки и искусства, предприниматели и общественные деятели.

Какие претензии у ученых к новому закону о просветительской деятельности
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Закон ввел понятие «просветительская деятельность», а полномочия по определению порядка и формы просветительской деятельности переданы правительству. Авторы законопроекта в пояснительной записке указали, что действующий сейчас закон «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».

«Не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации», — указано в проекте.

Закон призван оградить российских граждан, в первую очередь школьников и студентов, от антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности, — говорится на сайте Государственной думы.

Минобрнауки доработает постановление о просветительской деятельности
Общество
Фото:Ethan Miller / Getty Images

На портале проектов правовых актов проект положения о просветительской деятельности, выложенный для общественного обсуждения, набрал 71 голос «за» и более 25 тыс. «против».

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Среди положений документа были следующие:

  • В понятие «просветительская деятельность» включались любые лекции, организация презентаций, размещение сообщений, в том числе видео и аудио в интернете, создание контента для просветительских порталов и работа «в иных формах, обеспечивающих достижение целей просветительской деятельности».
  • В число направлений просветительской деятельности включались «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации», «развитие способности творческого самовыражения и эстетической образованности», распространение сведений о здоровом образе жизни, психологии, «достижениях современной науки и техники», гражданских правах, деятельности органов власти и так далее — всего девять пунктов.
  • НКО — иностранным агентам запрещалось ведение просветительской деятельности.
  • Те, кто проводит просветительскую деятельность, должны иметь как минимум двухлетний опыт работы в этом направлении или принимать «участие в реализации общественно значимых инициатив».
  • Просветители должны размещать всю юридическую информацию о себе в интернете и вести свою деятельность на основании договоров.

В Минобрнауки 14 мая сообщили, что проект постановления правительства будет доработан с учетом предложений, в том числе тех, которые поступили от представителей ИT-индустрии, сфер экологии, культуры и образования. «29 апреля 2021 года в Общественной палате прошли общественные слушания, в ходе дискуссии было принято решение, что проект постановления требует доработки», — заявили в ведомстве.

Сейчас на портале проектов правовых актов документ стоит с пометкой «Отказ от продолжения разработки». На сайте правительства постановление о положении, которое необходимо для работы этого закона, также отсутствует.

Cреди главных претензий к закону — расплывчатость формулировок и запретительный характер. Ученые заявили, что его принятие усложнит приглашение лекторов по краткосрочным контрактам. Он также осложнит работу многих просветительских проектов, в том числе заставит остановить волонтерские инициативы. Кроме того, законопроект подразумевает возможность ввести цензуру, поскольку власти смогут запрещать практически любые проекты в этой области. Регламентация просветительской деятельности приведет к тому, что люди не будут ею заниматься из-за завышенных требований и формальных препятствий, считают критики закона. Он, по сути, приравнивает просветительскую деятельность к педагогической, тогда как закон об образовании утверждает, что это две «принципиально разные деятельности».

Астроном, доцент МГУ Владимир Сурдин в разговоре с РБК отметил, что ученые до сих пор занимались просветительской деятельностью по своей инициативе, не согласовывая ее ни с кем, «так как хорошо понимали, что экспертов в той области, в которой мы работаем, лучше нас в стране нет». «Это не хвастовство, я говорю от имени тех, кто в университетах работает и знает уровень своих компетенций», — пояснил он. По мнению ученого, специалистам в какой-либо научной области не к кому идти и просить разрешение рассказывать о ней.

«Я хочу напомнить, что даже в советское время, когда серьезно были закручены все идеологические гайки и была вполне официальная цензура, все равно никто от лекторов не требовал утверждать тексты своих лекций, согласовывать их с чиновниками, — напомнил Сурдин. — Нам доверяли, потому что мы объективно были полезны государству, мы повышали интеллектуальный уровень страны». Доцент недоумевает, почему регулирование надо вводить сейчас, «когда формально страна стала демократической и формально исчезла цензура».

В феврале 2021 года петербургские деятели культуры направили президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину открытое письмо с просьбой отклонить документ. Они выразили опасение, что законопроект создает предпосылки к цензуре, в частности, он потребует согласования с властями просветительских материалов до их публикации, что усложнит ведение просветительской деятельности, «но никак не повлияет на деятельность запрещенных экстремистских организаций».

Представители ИТ-индустрии отметили, что под действие закона попадает множество образовательных проектов в этой сфере и пока трудно предсказать, как он скажется на бизнесе. 

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
образование Владимир Путин законопроект ограничение просветительская деятельность
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