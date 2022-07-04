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Военная операция на Украине ,  
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Посол ЛНР решил документами доказать трибуналу наличие иностранцев в ВСУ

Военные, участвующие в спецоперации на Украине, нашли документы, подтверждающие присутствие иностранцев в армии этой страны, их планируют представить на трибунале в качестве доказательства. Об этом заявил журналистам посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, его слова приводит «РИА Новости».

«Найденные документы однозначно будут доказательствами. Доказательствами для трибунала, доказательствами для Совбеза ООН, доказательствами для всевозможных международных разбирательств», — сказал он.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

По словам Мирошника, иностранные инструкторы планировали строительство оборонных сооружений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Северодонецке и Лисичанске и раздавали задачи подразделениям. Сейчас военные ЛНР и совместно с российскими военнослужащими выясняют, какие конкретно функции выполняли иностранцы, добавил посол.

Вопрос о проведении трибунала над украинскими военными неоднократно поднимали власти обеих республик Донбасса. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предлагал сделать первым из них мариупольский, на нем должны были судить вышедших с территории завода «Азовсталь» военных. Трибунал планируется как международный, для того, чтобы он получил такой статус, иностранным государствам собираются разослать приглашения к участию, пояснял Пушилин. По его словам, отдельные страны уже подтвердили республике, что готовы участвовать в нем. О каких конкретно государствах идет речь, глава ДНР не уточнял.

К военному трибуналу из-за событий на Украине призывали и представители западных государств. Провести его после публикации фотографий из города Буча Киевской области, на которых были изображены тела местных жителей, предлагал президент США Джо Байден. Российское Минобороны называло публикацию кадров украинскими властями и западными СМИ провокацией и поясняло, что российские военные покинули город 30 марта. По этой причине они не могут быть причастны к убийствам жителей, отмечали в ведомстве.

Теги
ЛНР наемники иностранцы военный трибунал Украина
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