«Вертолеты России» решили запустить сервис авиатакси в Московском регионе

Журнал «Арсенал Отечества» называет конкурентом VRT 500 вертолет Robinson R66, стоимость которого начинается от $1300 тыс. в минимальной комплектации, а с автопилотом — $1600 тыс.

Реализация этой инициативы может стимулировать спрос на гражданскую вертолетную технику на внутреннем российском рынке, объем которого не очень велик, так как сейчас формируется в основном за счет закупок госструктур и Минобороны, сказал РБК главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

В апреле Росстат сообщил, что производство самолетов и вертолетов в России в первом квартале текущего года упало на 42% год к году. Источник РБК в авиаотрасли добавил, что падение спроса фиксируется как на военную, так и гражданскую вертолетную технику. Основные причина, помимо снижения гособоронзаказа — высокая себестоимость машин и, следовательно, их конечная цена. Сейчас парк гражданских вертолетов в России насчитывает примерно 1800 машин, из них в эксплуатации 25 лет и больше — 60–70%.

К авиатакси — через инновации и хакатон

Как рассказали РБК в «Вертолетах России», для реализации идеи вертолетного такси холдинг запустил конкурс технологических проектов для развития воздушного транспорта и его интеграции в городскую среду. Получившее название Sky.Tech мероприятие будет разделено на два параллельных этапа — Sky.Tech PRO и Sky.Tech Hack.

Sky.Tech PRO включает в себя 12 проектных направлений: «Умная инфраструктура», «Новые виды летательных аппаратов», «Производственные технологии и материалы», «Кибербезопасность», «Интернет вещей», VR/AR, Big Data/ИИ (искусственный интеллект), «Умная мобильность/логистика», «Телекоммуникации», «Энергосбережение и преобразование энергии», «Робототехника» и «Космические технологии». В развитие этих проектов «Вертолеты России» планируют инвестировать в ближайшие годы более 1 млрд рублей, рассказали в пресс-службе.

Sky.Tech Hack — это хакатон для инженеров, IT-разработчиков и бизнес-специалистов. В качестве призового фонда «Вертолеты России» выделили полмиллиона рублей: 1-е место — 250 тыс. руб., 2-е — 150 тыс. руб., 3-е — 100 тыс. руб.

Организатором выступила дочка группы «Ташир» компания Deworkacy (организовывала подобный конкурс для Airbus).

Участие в конкурсе может быть интересно как самостоятельным проектным командам на любой стадии развития, так и спин-оффам крупных корпораций или научных организаций, ведущих релевантные разработки, отметил руководитель направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» IT-кластера «Сколково» Алексей Каленчук. Он также пояснил, что системы виртуальной реальности применяются для процедурных тренажеров в авиации, для развлечения пассажира во время полета, для борьбы с фобиями и в маркетинге. Технологии дополненной реальности оказываются полезными при техническом обслуживании и ремонте сложной техники, для систем индикации навигационной и сервисной информации пилотам. Искусственный интеллект и большие данные позволяют строить модели предсказания поломок, что помогает оптимизировать техническое обслуживание.

Оператор проекта не определен

Выбор партнера среди агрегаторов такси конкурс не предусматривает. Ранее «Коммерсантъ» писал, что «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» рассматривают возможность интегрировать вертолетные перевозки в приложение агрегатора. «Мы уже сейчас прорабатываем с «Вертолетами России» проект организации мультимодальных перевозок», — сообщил РБК представитель «Яндекс.Такси». Речь идет о возможности заказать через приложение «Яндекса» поездку, в которой часть пути будет проделана на вертолете.

Холдинг заинтересован в том, чтобы российская вертолетная техника имела максимальный охват рынка, и готов вести переговоры о поставках со всеми потенциальными эксплуатантами, однако сейчас у «Вертолетов России» нет конкретных договоренностей ни с одним из операторов такси.

Что может помешать появлению массового авиатакси

Приказом Минтранса от 9 марта 2016 над Москвой установлена запретная зона, в пределах которой полеты воздушных судов, в том числе беспилотных, запрещены. В исключительных случаях пользователями воздушного пространства может быть получено специальное разрешение для полета над столицей. В 2018 году было выдано 22 разрешения на полеты над территорией Москвы, в 38 случаях было отказано, говорится на сайте мэра Москвы.

Для внедрения вертолетного такси в систему городского транспорта потребуется менять законодательство, отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но даже если не придется запрашивать разрешение властей на каждый вылет, полеты над крупными городами сейчас возможны только для двухдвигательных вертолетов, а «Вертолеты России» говорят про однодвигательную модель, отмечает эксперт. «В случае отказа единственного двигателя при полете над жилыми массивами в условиях плотной застройки возможности выбора площадки для вынужденной посадки ограничены, а риски причинения большого ущерба на земле очень высоки», — пояснил Пантелеев. Перевозка одного-двух пассажиров на машине с парой газотурбинных двигателей — дорогое удовольствие, существенно ограничивающее круг возможных потребителей услуги, добавил эксперт.

Впрочем, «Вертолеты России» ранее сообщали, что VRT500 будет оснащен системой резервного электропривода несущих винтов.

«Чтобы проект был финансово оправданным и имел достаточный спрос, авиатакси должно работать либо на существующих относительно дешевых однодвигательных машинах, выполняя полеты практически над всем городом, либо ставку надо делать на перспективные беспилотники с гибридной или полностью электрической силовой установкой, которые появятся лет через 10», — рассуждает эксперт.

Какие конкуренты у проекта «Вертолетов России»

Услуги аэротакси в столичном регионе предлагают несколько компаний, но только по маршрутам за пределами МКАД.

У «Вертолетных Технологий» стоимость летного часа составляет от 65 тыс. до 220 тыс. руб в зависимости от количества пассажиров (от 5 до 8), скоростии дальности полета и модели вертолета. При длительной аренде вертолета цена снижается. В парке компании вертолеты Eurocopter, Augusta и Bell.

У Heliport Moscow час на модели Robinson R66 стоит 46 тыс. руб (610 км, четыре человека). У Heli Express стоимость фиксированного 60-минутного маршрута — 40 тыс. руб.

Ориентировочный тариф «Вертолетов России» — 12 тыс. рублей за час с пассажира — будет для оператора оправданным в случае, если есть четкое понимание, что машина сможет летать почти постоянно. «Если удастся интегрировать вертолетный сегмент в весьма популярный сервис «Яндекс.Такси», то вполне возможно, что за счет их IT-платформы и их клиентов оператор вертолетного такси сделает большой рывок. Представьте, что лично вам такси по пробкам может стоить 1-2 тыс. руб. и по времени поездка затянется на пару часов. А здесь 15 мин., но за три тысячи. Когда время дороже денег, логично сделать выбор в пользу вертолетного такси», — пояснил Пантелеев.

Как летают за границей

Примером удачной интеграции авиационной техники в городское пространство «Вертолеты России» называют сопоставимый по населению с московским регионом бразильский Сан-Паулу, где городской парк вертолетов насчитывает 700 машин, а количество вертолетных площадок превысило 400.

Крупные авиапроизводители отриентируются на развитие рынка авиатакси. В январе корпорация Boeing впервые испытала прототип автономного пассажирского воздушного судна, предназначенного для передвижения по городу. Самоуправляемый Boeing NeXt сможет возить пассажиров на расстояния до 50 миль (около 80,5 км). Длина устройства составляет около девяти метров, ширина — 8,5 метра. Электродвигатель и система крыльев позволят устройству летать вертикально и горизонтально.

В марте Airbus представил прототип многоместного самоуправляемого электрического аппарата вертикального взлета и посадки CityAirbus. Ожидается, что он будет использоваться в качестве воздушного городского транспорта. Аэротакси напоминает большой дрон. Оно оборудовано четырьмя сиденьями, работает на электроприводе и способно совершать рейсы в полностью автоматическом режиме.

По данным Morgan Stanley, к 2040 году объем рынка беспилотных летательных аппаратов, включая вертолеты, вырастет до $615 мллрд, а по наиболее оптимистичному сценарию — до $2,9 трлн. Активное внедрение в городскую среду пассажирских беспилотных летательных систем ожидается уже между 2025 и 2030 гг.