СМИ сообщили о переговорах «Яндекса» по запуску вертолетного такси

СМИ сообщили о переговорах «Яндекса» по запуску вертолетного такси

Heliport Moscow, «Яндекс.Такси», правительство Москвы, компания «Вертолеты России» (дочка «Ростеха») и обеспечивающая технологиями воздушные судна «Фирма НИТА» обсуждают возможность заказа вертолетного такси через мобильное приложение. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников переговоров. В «Яндекс.Такси» изданию подтвердили начало обсуждения этой сделки.

Услугу планируют добавить в уже имеющееся приложение. В первую очередь вертолет можно будет заказать от МКАДа до Московской области, позже — от Садового кольца. Предполагается, что к вертолетной площадке пользователя будет доставлять автомобиль.

Как сообщил газете директор по сервису и послепродажному обслуживанию ООО «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Илья Михальченко, между тремя участниками возможной сделки — «Вертолетами России», «Яндекс.Такси» и «Фирмой НИТА» — идут переговоры о создании системы городского воздушного транспорта.

Он отметил, что перевозки планируется осуществлять при помощи разрабатываемого сейчас вертолета VRT500.