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Дума отклонит законопроект Володина о гендерном равенстве
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Дума отклонит законопроект Володина о гендерном равенстве
Харассмент-гейт, 16:13
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Дума отклонит законопроект Володина о гендерном равенстве
Профильный комитет Думы предложил отклонить законопроект о гендерном равенстве Вячеслава Володина. Депутат Оксана Пушкина готовит новый законопроект о правах женщин и сексуальных домогательствах
Вячеслав Володин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В среду комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить во втором чтении законопроект о гендерном равенстве, внесенный Вячеславом Володиным в 2003 году. Об этом РБК рассказала зампред комитета, депутат от «Единой России» Оксана Пушкина и подтвердил другой собеседник в руководстве комитета. Рабочая группа по доработке законопроекта решила, что документ потерял актуальность: с момента внесения проекта закона в 2003 году существенно изменилось законодательство, пояснил собеседник издания, а, по словам Пушкиной, законопроект «был написан так давно, что, если его принимать, придется все перелопачивать».

При этом Пушкина подчеркнула, что сама тема «сейчас актуальна как никогда» с учетом гендерного перекоса в сторону женщин в России, особенно в связи повышением пенсионного возраста для женщин. Поэтому она готовит отдельный законопроект — о равных правах, возможностях и равных результатах женщин в сфере трудовых отношений, в частности о равенстве оклада и премий.

«С дискриминацией на работе мы, женщины, сталкиваемся и в 25 лет, и в 55. Либо мы слишком молоды и привлекательны, либо мы слишком старые, чтобы занять высокую должность», — заявила депутат от «Единой России».

Предполагается, что в законопроект войдет пункт о сексуальных домогательствах на работе. За домогательства депутат предлагает наказывать штрафами и увольнением с работы, лишением права занимать определенные должности.

«Конечно, в идеале можно было бы сейчас сделать отдельный закон о сексуальных домогательствах. Но понятно, что в этой Думе он не пройдет. Ситуация со Слуцким это доказала», — подчеркнула она. Пушкина признала, что и общий законопроект о равенстве мужчин и женщин в трудовых отношениях, с большой долей вероятности, будет отклонен. «Это игра вдолгую. Пока в наше время от слова «гендер» шарахаются и не понимают его значения. Но нужно менять общественное сознание», — отметила депутат.

Пушкина заказала исследование на тему «Правовое регулирование вопросов социального статуса и защиты прав женщин: анализ российского и зарубежного опыта, направления совершенствования российского законодательства». Она планирует изучить результаты исследования и внести законопроект в осеннюю сессию. Кроме того, она ссылается на распоряжение правительства от 14 марта 2018 года о реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.

Рекомендованный комитетом к отклонению проект закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» внесли в 2003 году Вячеслав Володин, Олег Морозов, Екатерина Лахова и Геннадий Райков, которые на тот момент были депутатами Госдумы.

Авторы предлагали предотвратить дискриминацию по половому признаку — в частности, законодательно прописать гарантии равных прав женщин и мужчин на госслужбе, в сфере избирательных прав, образования и науки, а также равные возможности при приеме на работу.

Законопроект был принят в первом чтении, однако правительство прислало на него отрицательный отзыв, указав, что документ дублирует нормы Трудового кодекса и Конституции, и дальнейшее рассмотрение инициативы отложили. По мнению Лаховой, которая сейчас является сенатором, этот законопроект «давно нужно было убрать». «На сегодняшний день он не соответствует нашему законодательству: с тех пор принято много законов на федеральном уровне», — пояснила она.

Пушкина анонсировала законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях в феврале на фоне скандала вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике не нашла «поведенческих нарушений у господина Слуцкого». После решения думской комиссии по этике РБК и впоследствии более десятка СМИ в разной форме объявили бойкот Госдуме. ​Володин, комментируя скандал со Слуцким журналисткам парламентского пула, заявил: «Если вам опасно работать в Думе, меняйте работу».

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: Вячеслав Володин , сексуальные домогательства , Оксана Пушкина
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