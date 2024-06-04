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ПМЭФ-2024 ,  
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Власти Судана обсудят с Путиным сделку о создании хаба на Красном море

Власти Судана обсудят с Путиным открытие логистического центра на Красном море
Сюжет
ПМЭФ-2024
Суданские власти заявили, что готовятся заключить с Россией соглашение, по которому получат от Москвы «жизненно важное вооружение и боеприпасы», а на Красном море появится российский логистический центр
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Заместитель главы Суверенного переходного совета Судана Малик Агар приехал в Россию на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество двух стран, пишет Bloomberg со ссылкой на суданское правительство.

Малик Агар пробудет в России несколько дней, его сопровождают министры финансов, горнодобывающей промышленности и иностранных дел Судана. Они также намерены посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ранее об их участии в форуме рассказал посол Судана в России Мохаммед Сиррадж.

Как отмечает Bloomberg, о поездке Агара было объявлено вскоре после того, как член суверенного совета, генерал-лейтенант Ясир аль-Атта объявил о намерении Судана подписать ряд военных и экономических соглашений с Россией. В интервью Alhadath TV он заявил, что, согласно одной из сделок, Судан получит «жизненно важное вооружение и боеприпасы», а в Порт-Судане на Красном море появится российский логистический центр.

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Аль-Атта отметил, что речь именно о «центре материально-технического обеспечения, а не полноценной военной базе». «Мы согласились с этим, но предложили расширить сотрудничество, включив в него экономические аспекты, такие как сельскохозяйственные предприятия, горнодобывающее партнерство и развитие портов. Россия согласилась» — заявил он 25 мая (цитата по Sudan Tribune).

Россия и Судан в 2019 году заключили соглашение о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания российского ВМФ. В соответствии с ним максимальная численность личного состава пункта, который должен расположиться в Порт-Судане, не должна превышать 300 человек, одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей. Соглашение не было ратифицировано, в Судане произошел военный переворот, в результате был свергнут президент Омар аль-Башир. Тогда же был создан переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF).

В феврале 2023 года AP сообщило, что власти Судана пересмотрели соглашение с Россией после визита главы МИДа Сергея Лаврова. Год спустя российский посол в Хартуме Андрей Черновол заявил, что Судан пока не смог его ратифицировать «в силу внутриполитического кризиса, а также в связи с роспуском парламента». МИД африканской страны пообещал вернуться к вопросу после выборов в парламент.

Bloomberg пишет, что новое соглашение, о планах заключить которое объявили суданские власти, усилит обеспокоенность Запада из-за укрепления связей России с Африкой.

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Судан Владимир Путин Красное море военное соглашение поставки оружия
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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