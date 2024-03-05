В Судане рассмотрят вопрос строительства базы ВМФ России после выборов

Парламент Судана рассмотрит соглашение о строительстве в стране российской военно-морской базы после выборов, которые пройдут в этом году. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр иностранных дел Судана Али Садик Али, отметив, что ожидает ратификации соглашения.

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства — позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут», — сказал министр.

Договор между Россией и Суданом о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания ВМФ России был заключен в 2020 году при предыдущем правительстве восточноафриканской страны. С тех пор соглашение так и не было ратифицировано. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ— не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение было заключено сроком на 25 лет.

В 2019 году в Судане произошел военный переворот, в результате был свергнут президент страны Омар аль-Башир. Тогда же был создан переходный Суверенный совет, в состав которого вошли представители армии и военизированного формирования Силы быстрого реагирования (RSF).

Весной 2021 года телеканалы Al Arabiya и Al Hadath сообщили со ссылкой на источники, что власти Судана приостановили действие соглашения с Россией до утверждения парламентом, Суверенным советом либо правительством страны. В МИД Судана тогда не смогли оперативно подтвердить эту информацию. Однако спустя полгода замглавы МИДа Мохаммад Шариф заявил, что законодательные органы республики пока не обладают достаточными полномочиями для ратификации соглашения.

В феврале 2023 года агентство Associated Press сообщило, что власти Судана пересмотрели соглашение с Россией после визита главы ее МИДа Сергея Лаврова и с тех пор документ ожидает ратификации.