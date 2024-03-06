Судан опроверг сообщения о тайной передаче оружия Украине

WSJ писала ранее, что Украина получала от Судана оружие и по просьбе руководства страны направила туда своих военных во время вооруженного восстания в прошлом году. МИД Судана опроверг всю эту информацию

Али Ас-Садек (Фото: ТАСС)

Судан не поставлял Украине оружие, заявил «РИА Новости» министр иностранных дел страны Али ас-Садек Али.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на неназванных украинских и суданских военных, что фактический глава Судана, председатель созданного в 2021 году Переходного суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан «тайно передавал» Украине вооружения с начала полномасштабного конфликта между Москвой и Киевом.

Кроме того, летом прошлого года, по данным газеты, аль-Бурхан обратился за помощью к Украине, поскольку после вооруженного восстания в стране был окружен силами противника в суданской столице Хартум. В ответ Киев прислал группу примерно из ста военных в африканскую страну.

«Украинского дипломатического или военного присутствия в Судане нет», — сказал Али. Поставки оружия Киеву он назвал невозможными, так как страна не располагает вооружением, «которое можно экспортировать за рубеж».

Как отмечала WSJ, причина отправки украинских солдат на помощь аль-Бухрану была еще и в том, что повстанцев в Судане поддерживала ЧВК «Вагнер», которая получала за это контроль над золотыми месторождениями в стране. В то же время она действовала и на Украине. При этом власти Судана опровергали присутствие ЧВК на своей территории.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года. Причиной стали разногласия между аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагло, лидером Сил быстрого реагирования (СБР), которые до прошлого года подчинялись суданскому правительству. После столкновений между правительственными вооруженными силами и СБР, в результате которых погибли тысячи человек, стороны провели серию консультаций в Джидде (Саудовская Аравия). Заявлялось о введении режима прекращения огня, однако договоренности так и не были выполнены.