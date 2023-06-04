Австралия предупредила о «последнем спазме имперского прошлого Европы»

Конфликт на Украине может стать «последним спазмом имперского прошлого Европы» или предупреждением о предстоящем противостоянии в постгегемонистском мире, предположил министр обороны Австралии

Ричард Марлз (Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images)

Конфликт на Украине может стать «последним спазмом имперского прошлого Европы» или предупреждением о предстоящем противостоянии с Китаем, который «бросает вызов глобальному господству Америки», предположил министр обороны Австралии Ричард Марлз, его слова приводит The Australian.

По его словам, после начала военных действий на Украине он задается вопросом, «является ли война в Украине «последним спазмом имперского прошлого Европы» <...> или предостережением от предстоящей борьбы в постгегемонистском мире, где государства видят возможность построить новый порядок в соответствии со своими предпочтениями, в том числе — в случае необходимости — путем военной агрессии».

«[Президент России Владимир] Путин явно увидел такую возможность и решил воспользоваться ею», — сказал Марлз на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Австралия считает жизненно важным для общего будущего, чтобы «из вдохновляющего сопротивлении Украины» мир сделал вывод о том, что «цена военной агрессии намного перевешивает любые предполагаемые выгоды», отметил глава Минобороны.

Президент Владимир Путин заявлял, что тенденция к многополярности в мире неизбежна и «будет только усиливаться», а те, кто «не будет следовать в этом тренде», проиграют. «Это так же очевидно, как подъем солнца», — отмечал он. Страны, которые пытаются воспрепятствовать этой тенденции, лишь «столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает», убежден он.

Глава государства также говорил, что нестабильность в мире нарастает, и связывал это «со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать свое доминирование». При этом Путин выражал готовность России «к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество».