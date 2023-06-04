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Нидерланды назвали версию Китая о причине спецоперации «очень ложной»

Минобороны Нидерландов назвало «очень ложной» версию Китая о причине конфликта на Украине
Китай назвал конфликт на Украине результатом проблем в архитектуре безопасности Европы и неудачей стран континента. Нидерландский министр обороны отказалась считать Запад ответственным за действия России
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters
Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Представление Китая о том, что военная операция России на Украине стала результатом несостоятельности европейской архитектуры безопасности, ложно. Об этом заявила нидерландский министр обороны Кайсе Оллонгрен на саммите по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре, пишет Politico.

Так она отреагировала на заявление, которое сделал бывший китайский посол в США, неофициальный советник китайской делегации Цуй Тянькай на этом же форуме. Он также заявил, что Европа не добилась больших успехов в обеспечении безопасности на континенте и предложил извлечь «что-то полезное из нашего опыта, из нашего успеха» в Азии. Там, по его мнению, Китай успешно занимается строительством прочной архитектуры безопасности.

«И наш регион также должен извлечь урок из чего—то очень важного — из вашего неуспеха. Я не хочу использовать слово «неудача», [то есть] отсутствие успеха», — добавил Цуй Тянькай.

Нидерландский министр назвала его точку зрения предположением и указала, что полномасштабные бои на Украине стали результатом не действий Европы, а «результатом неуважения к тому, как мы хотим управлять безопасностью в Европе». «Я была в самом деле немного удивлена, услышав это. Это очень, очень ложно», — сказала Оллонгрен, отвергнув обвинения в адрес Запада из-за действий России.

Она при этом напомнила, что Цуй Тянькай больше не занимает должность посла и потому намерена дождаться выступления министр обороны Китая Ли Шанфу, намеченное на 4 июня.

Однако бывший посол повторил официальный взгляд Китая на конфликт. В конце мая китайский МИД назвал сутью происходящего «крупный взрыв противоречий в управлении европейской безопасностью». Там также подчеркнули, что бои являются трагедией, которую можно было избежать.

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Российские власти не считают, что к военной операции привели действия Москвы. «Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали», — говорил президент Владимир Путин.

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