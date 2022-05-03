Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Politico сообщило о возможной отмене в США решения суда о праве на аборт Общество, 11:18
Минобороны заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с дронами под Одессой Политика, 11:13
Макдэвид обыграл всю команду и забросил шайбу в матче Кубка Стэнли Спорт, 11:03
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:00
В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении Политика, 10:50
Глава Белгородской области опроверг сообщения об отъезде семьи из России Политика, 10:38
Минобороны показало удар бомбардировщика Су-24М по позициям войск Украины Политика, 10:27
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 10:22
Ждите контрафакта: какие риски параллельного импорта грозят России Pro, 10:20
В Красноярске загорелись полиэтиленовые отходы на площади 600 кв. м Общество, 10:00
Метка на продуктах питания: о чем должен быть предупрежден покупатель Партнерский проект, 09:40
Бастрыкин оценил финансирование США биопрограмм на Украине в $224 млн Политика, 09:31
Какой антикризисный план поможет избежать субсидиарной ответственности Pro, 09:31
Папа римский заявил об ожидании ответа на предложение встречи с Путиным Политика, 09:19
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с дронами под Одессой

Минобороны России заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с «Байрактарами» под Одессой
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, говорится в сообщении Минобороны. Через центр осуществлялась доставка иностранного вооружения.

По данным ведомства, были уничтожены ангары с беспилотниками турецкого производства «Байрактар», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.

Материал дополняется.

Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter