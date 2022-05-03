Военная операция на Украине , 03 мая, 11:13
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Минобороны заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с дронами под Одессой
Минобороны России заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с «Байрактарами» под Одессой
Вид на здание Министерства обороны РФ
Вооруженные силы России нанесли удар высокоточными ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, говорится в сообщении Минобороны. Через центр осуществлялась доставка иностранного вооружения.
По данным ведомства, были уничтожены ангары с беспилотниками турецкого производства «Байрактар», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран.
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