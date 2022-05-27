Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29 в Одесской области
Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Одесской области, сообщили в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении. Накануне, 26 мая, ведомство сообщало о сбитых украинских транспортном самолете и вертолете Ми-24.
Кроме того, средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников в районе населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области и Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой народной республики. В районе Сватово Луганской народной республики ПВО перехватила баллистическую ракету «Точка-У».
Минобороны также отчиталось об уничтожении ракетами воздушного базирования семи командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокатора подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Всего, по данным военного ведомства, с начала спецоперации российские военные уничтожили более 300 объектов украинской авиации и свыше 1 тыс. беспилотников, более 300 зенитных ракетных комплекса и около 3,3 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 400 установок реактивных систем залпового огня и почти 1,7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 3,2 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.