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Сергей Лавров ответил критикам проведения парадов в День Победы
Россия не насаждает милитаризм через проведение парада Победы, а занимается сохранением памяти о погибших в войне, написал глава МИДа в статье. С критикой ежегодного парада на Красной площади выступали ранее США, Украина, Польша
Сергей Лавров  (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

России не следует отказываться от проведения парадов и масштабных празднеств по случаю победы во Второй мировой войне, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь».

«Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы», — пишет в статье министр. «Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы — это не что иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне, — продолжает Лавров — Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности «цивилизованного» мира, тогда как в Европе, мол, забыли о «прошлых обидах», примирились и «толерантно» выстраивают «отношения, устремленные в будущее».

На параде в мае этого года из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, что в Кремле объясняли некруглой датой и указывали, что в 2020 году на 75-летие Победы будут приглашены лидеры иностранных государств. Их участие в параде Победы в 2015 году вызвало критику в нескольких странах. Так, посол США в Чехии Эндрю Шапиро критиковал решение президента Милоша Земана принять участие в параде Победы в Москве, так как Кремль нарушает международное право и дестабилизирует ситуацию на Украине.

Тогда же, в 2015 году, глава МИД Украины Павел Климкин призывал занимавшего пост генсека ООН Пан Ги Муна отказаться от поездки в Москву на парад Победы. «Угрозой миру» парад Победы называл и занимавший пост президента Польши Бронислав Коморовский. Он в 2015 году заявлял, что Красная площадь скоро станет «бронированной», а там пройдут «дивизии, которые осуществили агрессию на соседнюю Украину». В этом году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назвал «Бессмертный полк» парадом «ряженых». «Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», — заявил он.

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Парад Победы на Красной площади. Фоторепортаж

В апрельском опросе Левада-центра этого года 52% опрошенных сказали, что лучше всего отмечать праздник «заботой о ветеранах», а 23% назвали лучшим способом шествия и парады.

По мнению Сергея Лаврова, в западных странах предпринимают постоянные попытки пересмотреть историю, освободить от ответственности тех, кто, «пойдя на сговор с Гитлером в Мюнхене в 1938 году, пытался направить фашистскую агрессию на Восток». В частности, указывает Лавров, не было осуждено объявление на Украине государственным праздником дня основания «Украинской повстанческой армии» (запрещенная в России организация).

По словам Лаврова, «американцы с не меньшим, чем европейцы, энтузиазмом создают образ «милитаристской России». «Однако большая часть их собственной истории — пример бесконечных захватнических войн. За 243 года «американской исключительности» интервенционизм стал неотъемлемым элементом внешней политики Вашингтона», — считает он. Министр напоминает, что именно после Второй мировой войны была создана ООН, а союзники антигитлеровской коалиции выстроили новую архитектуру международных отношений вокруг идеала равноправного сотрудничества между суверенными государствами. «Память о павших в борьбе с врагами Отечества, врагами человеческой цивилизации жива до тех пор, пока с нами есть великий праздник народов-победителей, праздник спасения, праздник освобождения. И не надо стыдиться масштабов этого торжества», — заключает он.

Фотогалерея 
Гости парада Победы на Красной площади. Фоторепортаж

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы. В 2019 году на Красной площади прошел традиционный парад, в нем приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих и 130 единиц техники. Авиационная часть не состоялась из-за неблагоприятных погодных условий. На трибуне во время парада присутствовали президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие около 700 тыс. человек, а по всей России — 10 млн.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: Сергей Лавров, 9 Мая, Парад Победы
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