Сергей Лавров ответил критикам проведения парадов в День Победы

Россия не насаждает милитаризм через проведение парада Победы, а занимается сохранением памяти о погибших в войне, написал глава МИДа в статье. С критикой ежегодного парада на Красной площади выступали ранее США, Украина, Польша

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

России не следует отказываться от проведения парадов и масштабных празднеств по случаю победы во Второй мировой войне, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он написал в статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь».

«Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы», — пишет в статье министр. «Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы — это не что иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне, — продолжает Лавров — Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности «цивилизованного» мира, тогда как в Европе, мол, забыли о «прошлых обидах», примирились и «толерантно» выстраивают «отношения, устремленные в будущее».

На параде в мае этого года из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, что в Кремле объясняли некруглой датой и указывали, что в 2020 году на 75-летие Победы будут приглашены лидеры иностранных государств. Их участие в параде Победы в 2015 году вызвало критику в нескольких странах. Так, посол США в Чехии Эндрю Шапиро критиковал решение президента Милоша Земана принять участие в параде Победы в Москве, так как Кремль нарушает международное право и дестабилизирует ситуацию на Украине.

Тогда же, в 2015 году, глава МИД Украины Павел Климкин призывал занимавшего пост генсека ООН Пан Ги Муна отказаться от поездки в Москву на парад Победы. «Угрозой миру» парад Победы называл и занимавший пост президента Польши Бронислав Коморовский. Он в 2015 году заявлял, что Красная площадь скоро станет «бронированной», а там пройдут «дивизии, которые осуществили агрессию на соседнюю Украину». В этом году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко назвал «Бессмертный полк» парадом «ряженых». «Победа над нацизмом 74 года назад — это не повод водить ряженые «полки бессмертных» по всему миру», — заявил он.