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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ сообщила об убийстве командира «Исламского джихада» в Газе

ЦАХАЛ сообщила об убийстве командира «Исламского джихада» в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Israel Defense Forces
Фото: Israel Defense Forces

Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа одного из высокопоставленных членов радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в телеграм-канале.

«ЦАХАЛ и ISA убили начальника оперативного штаба «Исламского джихада» в северной части сектора Газа», — говорится в сообщении. Мамдух Лулу погиб при авиаударе ВВС Израиля, нанесенном на основании разведданных Службы общей безопасности страны.

По информации израильской армии, Мамдух Лулу контактировал с высокопоставленными чиновниками зарубежного штаба «Исламского джихада», а также спланировал и возглавил множество террористических атак из сектора Газа против израильских гражданских лиц и солдат.

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Политика

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

Теги
ЦАХАЛ исламский джихад Израиль сектор Газа террористы
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