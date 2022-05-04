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Захарова предложила признать сложившиеся реалии с Крымом, ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила Украине и другим странам признать Крым в составе России и независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом она сказала в интервью испанской газете ABC, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году, Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами», — заявила она.

Дипломат призвала уважать «законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН».

Материал дополняется. 

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