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Протестующие в Ереване разбили палатки в центре столицы

Фото: Грант Гетадарян / РБК
Фото: Грант Гетадарян / РБК

В Ереване на площади Франции протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали устанавливать палатки для проведения круглосуточной акции протеста, сообщает корреспондент РБК.

Вице-спикер парламента от блока «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что депутаты двух фракций в полном составе останутся на площади ночевать. Вместе с ними будут «представители интеллигенции, внепарламентских сил, разных слоев общества, а также парламентарии из Карабаха», передает «Sputnik-Армения».

Оппозиция Армении объявила о «масштабных акциях неповиновения» со 2 мая
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Движение транспорта по площади было прекращено. Протестующие сооружают баррикады из мусорных баков и скамеек.

Оппозиция Армении объявила, что со 2 мая начнет «масштабные акции гражданского неповиновения». Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. По словам Сагателяна, 1 мая стало «историческим днем, днем начала пробуждения армянского народа, единства, консолидации, выправления спины и достижения победы».

Акции протеста проходят в стране с середины апреля. Поводом для них стали слова премьера о необходимости «снизить планку ожиданий» по статусу Нагорного Карабаха, которые оппозиция расценила как готовность власти признать регион в составе Азербайджана. При этом Пашинян отверг обвинения в намерении «сдать» Карабах.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предупредила, что в связи с митингами оппозиции «существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков», и призвала граждан «не поддаваться на возможные провокации, проявлять высокую гражданскую ответственность».

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