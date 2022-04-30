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Протесты в Армении ,  
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Власти Армении заявили о риске беспорядков на фоне митингов оппозиции

Оппозиция объявила, что планирует 1 мая масштабный митинг с требованием отставки Пашиняна. На этом фоне Служба национальной безопасности страны указала на «реальную опасность организации и проведения массовых беспорядков»
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Армении в связи с митингами оппозиции «существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков», предупредила Служба национальной безопасности (СНБ) республики.

Ведомство обратилось к гражданам с призывом «не поддаваться на возможные провокации, проявлять высокую гражданскую ответственность», воздерживаться от распространения ненависти и призывов к насилию в публичных выступлениях или высказываниях.

СНБ выпустила предупреждение в преддверии масштабного митинга 1 мая, проведение которого анонсировала оппозиция. По словам вице-спикера парламента Армении, депутата от фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна, в этот день на площади Франции в Ереване соберутся сторонники движения «Сопротивление» из разных регионов страны и другие силы.

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Фото:АРЦАХ НАГОРНЫЙ КАРАБАХ / VK

«Все силы, которые ведут борьбу за родину, за армянский народ, эта децентрализованная, сетевая борьба должна на каком-то этапе пересечься. Этой точкой пересечения будет 1 мая, и мы продолжим нашу борьбу», — цитирует Aysor председателя партии «Родина», руководителя фракции «Честь имею» и экс-директора СНБ Артура Ванецяна.

Протестные акции с требованием отставки Пашиняна проходят в стране с середины апреля. Поводом для них стали слова премьера о том, что международное сообщество требует от Армении «снизить планку» к требованиям о статусе непризнанного Нагорного Карабаха. Оппозиция расценила их как готовность власти признать Карабах в составе Азербайджана.

Пашинян отвергает обвинения в том, что он намерен «сдать» Карабах: «Сдающий Арцах (армянское название Карабаха. — РБК), наоборот, после войны просто ничего бы не предпринимал, и сдача Арцаха по сути стала бы реальностью. Мы, наоборот, осуществляем в Арцахе инвестиции в беспрецедентных объемах, потому что сохранить Арцах означает, что арцахцы остаются там жить. Сохранить Армению — означает сделать так, чтобы армяне жили в стране и, наоборот, вернулись уехавшие. А это невозможно без мира».

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Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к деэскалации в регионе
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Фото:Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

Конфликт Армении и Азербайджана из-за принадлежности Нагорного Карабаха продолжается с 1990-х годов. Осенью 2020 года бои в регионе возобновились. 10 ноября при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении боевых действий, по условиям которого Азербайджану переходят ряд территорий Нагорного Карабаха. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы.

В начале апреля прошли переговоры Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. По их итогам Брюссель сообщил, что Баку и Ереван согласовали подготовку мирного договора между двумя странами.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Армения митинг оппозиция Никол Пашинян
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