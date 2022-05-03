В Ереване задержали 70 протестующих и сына второго президента Армении

Video

В Ереване на проспекте Баграмяна полицейский спецназ задержал сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона, участвующего в акции протеста, сообщает News.am.

Кочарян во время задержания заявил участникам марша, что «борьба продолжается». По данным издания, c утра 3 мая были задержаны 70 человек.

В пресс-службе полиции пояснили, что задержания происходили на основании статьи 182 Кодекса об административных правонарушениях Армении — по подозрению в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Задержания проходили с применением грубой силы, отмечает News.am.

Армянская оппозиция 1 мая объявила о начале со следующего дня «масштабных акций гражданского неповиновения». Основное требование протестующих — отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна.

2 мая сотрудники полиции задержали 189 участников массовых протестов. Их подозревают в неподчинении законным требованиям полиции. Среди задержанных — лидер движения «Азатагрум» и экс-руководитель российского общества «Царьград» в Армении Микаэль Бадалян, член партии «Родина» Арсен Бабаян и Армен Ашотян — вице-президент Республиканской партии Армении, партии бывшего президента Сержа Саргсяна.

Читайте на РБК Pro Pro Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Статьи Pro Импортозамещение и раньше не достигало целей. Изменится ли что-то теперь Импортозамещение и раньше не достигало целей. Изменится ли что-то теперь Прогнозы Pro Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Король такси или поисковик: каким видится будущее «Яндекса» Статьи Pro Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Как устроить бардак в финансах компании — восемь вредных привычек Инструкции Pro x The Economist ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии ФРС допустила историческую ошибку. Приведет ли это к мировой рецессии Статьи Pro Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Статьи Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Как новые технологии «украли» харизму Starbucks Статьи

Утром 3 мая акции протеста в Ереване продолжились, протестующие перекрыли несколько центральных улиц и зажгли фаеры.