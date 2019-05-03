Белый дом сообщил о часовом разговоре Трампа с Путиным

Одной из тем телефонного разговора президентов России и США стал доклад спецпрокурора Мюллера, посвященный возможному сговору команды Трампа с Кремлем и вмешательству России в выборы

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили в Белом доме. Об этом передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Сару Сандерс.

По словам Сандерс, разговор двух лидеров продолжался немногим более часа. В числе тем разговора были ситуация вокруг Северной Кореи и Венесуэлы, возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продления текущих соглашений.

Упомянули в разговоре президенты и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Мюллер работал над расследованием возможного вмешательства России в американские выборы с середины 2017-го. В марте текущего года он передал итоговый доклад властям США. В опубликованной версии доклада команда спецпрокурора подтвердила, что Россия оказывала влияние на выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, однако исключила вероятность того, что это происходило по сговору Трампа с Кремлем.

Комментируя выводы доклада, 9 апреля Владимир Путин напоминал, что Кремль изначально предполагал, что никаких следов сговора найти не удастся. «Лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в США. Это первое. А второе: не было никакого сговора, который господин Мюллер искал, между Трампом и Россией», — сказал Путин.