Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

Путин рассказал Трампу о своей встрече с Ким Чен Ыном и обсудил с ним ситуацию на Украине и в Венесуэле. В Кремле не упомянули, обсуждали ли Путин и Трамп доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-служба Кремля опубликовала официальное заявление по итогам переговоров президентов России и США. Оно опубликовано на сайте администрации главы государства.

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество. Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля. Путин подчеркнул, что «добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею».

В числе тем разговора была и ситуация на Украине, где в апреле прошли президентские выборы. «Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — сообщили в Кремле.

Также главы государств затронули и конфликт в Венесуэле, где продолжается противостояние между оппозицией и режимом Николаса Мадуро. «Президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — говорится в сообщении.

Кремль позитивно оценил итоги разговора, подчеркнув, что он носил «деловой и конструктивный характер».