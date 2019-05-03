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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
Путин рассказал Трампу о своей встрече с Ким Чен Ыном и обсудил с ним ситуацию на Украине и в Венесуэле. В Кремле не упомянули, обсуждали ли Путин и Трамп доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-служба Кремля опубликовала официальное заявление по итогам переговоров президентов России и США. Оно опубликовано на сайте администрации главы государства.

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество. Владимир Путин проинформировал своего американского коллегу об итогах своей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля. Путин подчеркнул, что «добросовестное выполнение Пхеньяном своих обязательств должно сопровождаться встречными шагами по снижению санкционного давления на Северную Корею».

В числе тем разговора была и ситуация на Украине, где в апреле прошли президентские выборы. «Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — сообщили в Кремле.

Также главы государств затронули и конфликт в Венесуэле, где продолжается противостояние между оппозицией и режимом Николаса Мадуро. «Президент России подчеркнул, что только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны. При этом вмешательство извне во внутренние дела, попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования кризиса», — говорится в сообщении.

Кремль позитивно оценил итоги разговора, подчеркнув, что он носил «деловой и конструктивный характер».

В сообщении Кремля не упоминалось, обсуждали ли президенты доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященный вмешательству России в выборы в США и возможному сговору команды Трампа с Россией. Ранее о том, что главы государств «вкратце» затронули эту тему в ходе телефонного разговора, сообщали в Белом доме.

Политика
Белый дом сообщил о часовом разговоре Трампа с Путиным

Предыдущий разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в Аргентине в ноябре 2018 года. Тогда их личное общение ограничилось коротким разговором в кулуарах. Последний телефонный разговор двух лидеров прошел в марте 2018 года, когда Трамп поздравил российского президента с победой на выборах.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Кремль, Дональд Трамп, Владимир Путин
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