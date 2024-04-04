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Политика ,  
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Путин назвал альтернативу рабочей силы из-за границы

Путин: придется либо завозить рабочую силу, либо повышать производительность
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

России придется завозить рабочую силу из-за границы или повышать производительность труда, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов.

По его словам, предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. Речь идет о развитии доли отечественных товаров на внутреннем рынке, в том числе оборудования, станков, транспортных средств, лекарств и потребительских товаров.

«Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас. А это что такое? Мы с вами понимаем — это и есть структурные изменения в экономике, это и есть обеспечение темпов ее роста, темпов роста ВВП и это достойные заработные платы. У нас выбора большого нет — или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», — сказал президент.

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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Путин заявил, что современные производства и рабочие места должны появляться во всех российских регионах. При этом, по его словам, меры стимулирования инвестиций будут увязаны с повышением зарплат сотрудников и улучшением социальных пакетов. «Только там будет производиться глобально эффективная продукция, а, значит, только там возможно по-настоящему суверенное развитие», — заключил он.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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