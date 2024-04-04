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Военная операция на Украине ,  
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В Краснодарском крае задержали израильтянина за планы воевать за Украину

Краснодарское УФСБ: задержан экс-военный ЦАХАЛ за планы воевать на стороне Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Израильтянин Юваль Ланзман, ранее служивший в ЦАХАЛ, собирался вступить в неназванные украинские «террористические организации», запрещенные в России, и воевать против страны. Ланзмана выдворили из страны и запретили ему въезд
Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock
Фото: SGr / Fotodom / Shutterstock

Управление ФСБ по Краснодарскому краю задержало израильтянина, ранее служившего в армии обороны страны, который намеревался вступить в украинские вооруженные формирования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Израильтянина зовут Юваль Ланзман, он родился в 1960 году.

«Иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством России, в связи с чем направлял в адрес различных террористических организаций, запрещенных на территории России, свои анкетные и автобиографические данные для вступления в состав указанных организаций и выполнения боевых задач против России», — сообщила ФСБ. Присоединиться к украинской стороне он не успел.

Ланзмана выдворили из России, ему запрещен въезд. Также ему объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации)».

«Мы не комментируем на эту тему в данный момент», — сообщили РБК в посольстве Израиля в России.

Минобороны рассказало о канадских и грузинских наемниках в Авдеевке
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Минобороны России считает иностранцев, воюющих за Украину, наемниками. В марте ведомство сообщило, что с начала специальной военной операции в страну прибыли свыше 13 тыс. бойцов из зарубежных стран, погибли почти 6 тыс. из них.

Лидером по отправке наемников на Украину в Минобороны назвали Польшу. К моменту публикации отчета за Украину воевали почти 3 тыс. граждан этой страны, 1,5 тыс. из них были убиты. Из Грузии на Украину прибыли 1042 наемника, из США — 1113.

Из Израиля, по данным ведомства, прибыли 64 человека, 29 из них были уничтожены.

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