«Госуслуги» объяснили ошибкой пропажу функции удаления аккаунта

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На портале «Госуслуги» возникла техническая ошибка, из-за которой пропала функция удаления аккаунта, эта проблема решается, сообщили РБК в службе поддержки портала.

«Сейчас происходит некоторая ошибка на портале «Госуслуг», это ошибка технического формата. <...> В скором времени эту проблему решим. К сожалению, пока непонятно, когда можно будет избежать этой ошибки и удалить учетную запись. Стоит ожидать», — говорится в сообщении.

До этого агентство «РИА Новости» со ссылкой на службу поддержки приложения «Госуслуги» сообщало, что кнопка удаления профиля в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры». Пока удалить профиль можно только при личном обращении в центр обслуживания, уточнили в поддержке.

31 марта представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский объявил, что в ходе весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военкоматы будут оповещать граждан в электронном виде. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — сказал он.

Депутат Госдумы от «Единой России» и замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин в интервью Ura.ru заявил, что удаление аккаунта на «Госуслугах» или приложения будет считаться уклонением от службы в армии. Его заявление опровергли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Они подчеркнули, что в законодательстве такого способа вручения повесток нет.