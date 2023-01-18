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Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске

МИД Финляндии: Хельсинки временно закроют отделение генконсульства в Мурманске
Финляндия в настоящее время не нуждается в офисе в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач офиса
Здание консульства Финляндии в Мурманске
Здание консульства Финляндии в Мурманске (Фото: Консульство Финляндии в Мурманске / VK)

МИД Финляндии принял решение временно закрыть мурманское отделение, которое действует при генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства

«По оценкам Министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндия не нуждается в офисе в Мурманске из-за значительного сокращения основных задач офиса», — говорится в сообщении.

Действие отделения генконсульства будет приостановлено «до дальнейшего уведомления». В случае необходимости оно может быть вновь открыто, заверили в МИД Финляндии.

Мурманское отделение генконсульства Финляндии было создано в 1992 году. Отделение занималось вопросами въезда в страну, двусторонними связями и продвижением регионального и трансграничного сотрудничества.

Решение МИД Финляндии распространяется только на мурманское отделение, подчеркнуло ведомство, другие представительства продолжат свою деятельность в России. Сейчас работает генконсульство в Санкт-Петербурге, а также действующее при нем отделение в Петрозаводске.

«Решение министерства не влияет на деятельность российских дипломатических представительств в Финляндии», — добавили в финском МИДе.

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Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия Россия Мурманск генконсульство
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