США заявили о сложностях с восполнением стратегических запасов нефти

После решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр. в сутки Белый дом предупредил, что США столкнутся со сложностями в восполнении стратегических запасов нефти, которые в прошлом году снизились до рекордных значений

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Соединенные Штаты в ближайшее время столкнутся со сложностями в восполнении стратегических нефтяных резервов страны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Это будет предметом принудительных ограничений, созданных обязательными продажами по решению конгресса и сложностями в обслуживании», — сказал он, комментируя планы пополнения стратрезервов США (цитата по «РИА Новости»).

Кирби добавил, что несмотря на сложности, американские власти сохраняют планы пополнять нефтяные резервы и делать это с выгодой для налогоплательщиков.

Заявление Кирби прозвучало на фоне решения ОПЕК+ (Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и другие) о добровольном сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр. в сутки. Это привело к росту цен на нефть марки Brent сразу на 8%. Сокращение добычи создает предпосылки для закрепления котировок нефти Brent в диапазоне $80–90 за барр., говорил РБК аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

США назвали решение ОПЕК+ «вызывающим сожаление». «Я думаю, что решение, принятое ОПЕК, вызывает сожаление. Я пока не уверена, какое будет влияние на цену», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен (цитата по Reuters).

По данным Управления энергетической информации США (EIA), на 24 марта запасы нефти в США составляли 473,7 млн баррелей.

В прошлом году президент США Джо Байден санкционировал товарные интервенции в суммарном объеме 180 млн барр. для снижения внутренних цен на бензин. Тогда же он назвал рост цены галлона бензина на американском рынке «подорожанием Путина», признав однако, что скачок стоимости начался еще до событий на Украине. В сентябре The Wall Street Journal писала, что Стратегический запас нефти США снизился до 427 млн барр., достигнув минимального показателя с 1983 года.

В марте этого года министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм сообщала, что США потребуются годы для восполнения стратегического резерва нефти. Выступая на бюджетных слушаниях в конгрессе, она пояснила, что процесс тормозится желанием американской администрации закупиться топливом дешевле, чем она его продавала.