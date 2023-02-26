В МИД заявили о попытках США сорвать проведение саммита Россия — Африка

США оказывают давление на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита Россия — Африка, заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

По его словам, Запад усилил давление с начала военной операции на Украине, используя в отношении стран Африки «угрозы применения санкций, прекращения финансовой и гуманитарной помощи». «Американцы в ежедневном режиме фабрикуют против нас обвинения «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения и, как следствие, обострении социально-экономических проблем на континенте», — сказал Богданов.

Он подчеркнул, что Россия отстаивает принцип свободного выбора пути развития суверенных стран. Богданов назвал этот принцип ключевой идеей предстоящего саммита Россия — Африка, который должен пройти в Санкт-Петербурге в июле.

В начале февраля российский посол в республике Чад Владимир Соколенко заявил, что Запад давит на африканские страны из-за дружественного курса в отношениях с Россией. По его словам, европейские дипломаты объявили Африку зоной особых интересов ЕС, и заявил, что Запад вмешивается во внутренние дела суверенных стран на официальном уровне.

Ранее о том, что «недруги» пытаются подорвать отношения России с дружественными странами, в том числе государствами СНГ, Африки, Азии и Латинской Америки, говорил российский посол в США Анатолий Антонов.