Куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля

Уход Олега Говоруна связан с семейными обстоятельствами. Претензий к его работе не было, знает источник РБК

Олег Говорун (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Олег Говорун, занимавший пост начальника управления по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России, покидает свой пост. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, близкий к АП. Информацию подтвердили РБК два источника, близких к Кремлю.

«К нему не было никаких претензий, он устал, хотел уйти еще в прошлом году», — заявил один из источников.

Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что Говорун уходит с должности по семейным обстоятельствам, а его место займет один из сотрудников управления.

Структура, которой Говорун руководил с 2013 года, курировала Украину, Южную Осетию и Абхазию. Изначально управление называлось управлением президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, однако в 2018 году указом президента оно было преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству. Говорун тогда сохранил пост главы управления. В президентском указе целью реформирования управления было указано совершенствование деятельности администрации президента.

До работы в управлении администрации президента Говорун был министром регионального развития России. Он покинул этот пост в 2012 году.