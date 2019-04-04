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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Госдума утвердила новую дату вступления в силу закона о хостелах
Поправки в Жилищный кодекс о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах начнут действовать 1 октября. Парламентариям долго не удавалось договориться о сроке, для этого была созвана специальная комиссия
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума повторно рассмотрела закон о запрете хостелов в многоквартирных домах и утвердила новую дату вступления закона в силу, которую ранее установила согласительная комиссия двух палат парламента: 1 октября. Решение было принято в ходе пленарного заседания, его трансляция велась на сайте Госдумы.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эти поправки в Жилищный кодекс России сделают так, чтобы «наши граждане жили в комфортных условиях и не нарушались их права». По его словам, запрета хостелов в многоквартирных домах давно ждут жители крупных городов.

Закон установит запрет на размещение гостиниц в жилых помещениях, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. Разместить гостиницу или хостел в многоквартирном доме можно будет только при условии, если дом переведут в нежилой фонд. Все помещение необходимо будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

Общество
Госдума и Совфед договорились запретить хостелы в жилых домах с 1 октября

​Законопроект о запрете хостелов в жилых домах Госдума приняла еще в начале марта, однако его отклонил Совет Федерации. В верхней палате сочли, что срок перехода на новые правила, которые утвердила Госдума (десять дней), не является достаточным. Также инициатива не предполагала компенсации выпадающих доходов регионов. Сенаторы предложили доработать законопроект совместно в составе согласительной комиссии.

3 апреля эта комиссия приняла решение, что поправки должны вступить в силу с 1 октября этого года. По словам первого заместителя главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, закон «даст возможность не столько бизнесу, а сколько людям, которые уже выкупили места размещения, возможность отдохнуть» предстоящим летом.

Общество
ВЦИОМ выяснил мнение россиян о хостелах в домах

Согласно данным мартовского опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян считает, что хостелы в многоквартирных домах создают для жителей неудобства.

Автор: Анна Трунина
Теги: Госдума России, закон о запрете хостелов, хостел
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