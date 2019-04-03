Госдума и Совфед договорились запретить хостелы в жилых домах с 1 октября

Согласительная комиссия Госдумы и Совфеда приняла решение, что закон вступит в силу 1 октября текущего года. До этого комиссия собиралась несколько раз, но определиться со сроком парламентариям не удавалось

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Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Такое решение приняла согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации, передает ТАСС.

На заседании сопредседатель комиссии и глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко напомнил, что верхняя палата выступает за эту дату. В свою очередь другой сопредседатель, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сообщила, что иных предложений по этому вопросу не поступило.

Первый заместитель Хованской Сергей Пахомов отметил, что парламентарии провели консультации с туристическими регионами. Они, по словам Пахомова, поддерживают закон о хостелах, но попросили «дать возможность не столько бизнесу, а сколько людям, которые уже выкупили места размещения, возможность отдохнуть» предстоящим летом.

Члены Совфеда, входившие в комиссию, поддержали решение по дате вступления закона в силу единогласно, депутаты Госдумы, кроме одного, также выступили «​за».