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Госдума и Совфед договорились запретить хостелы в жилых домах с 1 октября
Согласительная комиссия Госдумы и Совфеда приняла решение, что закон вступит в силу 1 октября текущего года. До этого комиссия собиралась несколько раз, но определиться со сроком парламентариям не удавалось
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября 2019 года. Такое решение приняла согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации, передает ТАСС.

На заседании сопредседатель комиссии и глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко напомнил, что верхняя палата выступает за эту дату. В свою очередь другой сопредседатель, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, сообщила, что иных предложений по этому вопросу не поступило.

Первый заместитель Хованской Сергей Пахомов отметил, что парламентарии провели консультации с туристическими регионами. Они, по словам Пахомова, поддерживают закон о хостелах, но попросили «дать возможность не столько бизнесу, а сколько людям, которые уже выкупили места размещения, возможность отдохнуть» предстоящим летом.

Члены Совфеда, входившие в комиссию, поддержали решение по дате вступления закона в силу единогласно, депутаты Госдумы, кроме одного, также выступили «​за».

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Теперь в Госдуме должно пройти повторное голосование по законопроекту с учетом изменений, внесенных согласительной комиссией, после этого документ поступит в Совет Федерации.

13 марта верхняя палата отклонила законопроект, который был поддержан всеми думскими фракциями. Документ предполагает запрет на оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов. Открыть хостел в таких зданиях можно будет после перевода квартиры в нежилой фонд и переоборудования помещений.

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Сенаторы в целом поддержали концепцию закона, но выступили за перенос даты его вступления в силу на 1 января 2020 года. Депутаты Госдумы, со своей стороны, настаивали на 1 июля. После этого парламентарии несколько раз обсуждали возможность переноса даты вступления закона в силу на 1 октября, однако не смогли достичь согласия по этому вопросу, так что работу согласительной комиссии пришлось продлить.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: закон о запрете хостелов
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