«Яблоко» вышло из Альянса либералов из-за позиции по Украине

В «Яблоке» заявили, что позиция ALDE направлена на эскалацию российско-украинского конфликта, а сама партия выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры. «Яблоко» состояло в ALDE с 2006 года

Фото: Владислав Шатило / РБК

Бюро партии «Яблоко» 3 марта приняло решение о прекращении всех форм участия в деятельности организации Альянс либералов и демократов за Европу (Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party, ALDE), говорится в сообщении пресс-службы партии, поступившем в РБК во вторник. 3 марта Генпрокуратура признала организацию, а также ее молодежное крыло European Liberal Youth (ELY) нежелательными в России.

Как заявили в «Яблоке», позиция ALDE по российско-украинскому конфликту «направлена на его дальнейшую эскалацию, поддержку продолжения боевых действий, расширение применения наиболее смертоносного современного оружия в целях недостижимой победы, ценой бесчисленного числа жертв». В партии назвали такую позицию «бесперспективной». «Яблоко» выступает за немедленное прекращение огня и переход к мирным переговорам, говорится в сообщении пресс-службы.

Членом альянса «Яблоко» было с 2006 года.

В обосновании решения о признании ALDE нежелательной Генпрокуратура заявила, что организация является «одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил Европейского союза», а также обвинила ее в дискредитации внутренней и внешней российской политики. С начала военной операции на Украине «партия и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию России, требуют наращивания санкционного давления», заявили в прокуратуре.

ALDE была основана в 1993 году. Она включает в себя либеральные и либерально-демократические партии, в основном действующие в государствах Евросоюза. Сейчас на сайте организации говорится, что она объединяет 74 партии из 40 европейских стран, в том числе из Армении, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Германии, Польши, Норвегии, Великобритании, Украины. У каждой страны есть своя карточка, в которой указано, какие именно партии являются членами ALDE. Россия есть в этом списке, но ее карточка пуста, в отличие от остальных стран.

ALDE имеет 49 мест в Европейском парламенте и пять — в Европейской комиссии. Представители партий — членов ALDE занимают ключевые политические посты в ряде европейских стран: например, премьер-министр Эстонии Кристен Михал (Партия реформ), премьер-министр Ирландии Михол Мартин (партия «Фианна Файл»), президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер («Свободная демократическая партия. Либералы»).

ALDE входит в Либеральный интернационал — международную политическую организацию, объединяющую либеральные партии, ее штаб-квартира находится в Лондоне. На сайте «Яблока» говорится, что партия входит в Интернационал с 1998 года, однако на сайте организации информации о ее членстве нет.