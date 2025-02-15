Явлинский предложил «мюнхенский план мира через диалог, а не через силу»

Явлинский представил формулу мира из трех пунктов, включающую в себя гарантии безопасности для России. Он предупредил, что переговоры будут долгими, трудными и сперва малоуспешными

Григорий Явлинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к Мюнхенской конференции по безопасности и предложил свой план урегулирования конфликта на Украине. Обращение Явлинского опубликовано на сайте партии, он отметил, что был приглашен на конференцию, но не смог приехать.

Политик уверен, что к началу 2025 года стало очевидно, что прежний мировой порядок ушел в прошлое, новый не наступил, а мир находится в межвременье. В таких условиях нет иного решения, как договариваться, подчеркивает Явлинский.

«В последние годы на Мюнхенской конференции по безопасности, как правило, принимались решения в духе достижения мира через силу. Но оказалось, что такие решения в ХХI веке в Европе неработоспособны, поскольку не ведут ни к каким реальным результатам, кроме как к продолжающейся гибели людей и уничтожению целых городов и регионов. Поэтому я предлагаю переформулировать главный политический принцип и добиваться мира через диалог, а не через силу. И это не доброе пожелание, это объективная реальность в ситуации нарастающей ядерной угрозы», — пишет Явлинский.

В его формуле мира три пункта:

Соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной с созданием стимулов для обеих сторон соблюдать режим прекращения огня, договоренностью об обмене военнопленными «всех на всех» и первоначальным проектом демилитаризованной зоны с четкими границами, учитывая, что протяженность фронта сейчас реально составляет почти 2000 км.

Гарантии послевоенной безопасности для Украины и России;

Новая концепция и меры по стабилизации российско-западных отношений.

Он призывает при поиске решений на первом этапе не руководствоваться принадлежностью территорий как основным принципом.

«Что необходимо обсуждать и что можно предложить в поисках компромиссных решений? Например, обсуждение нейтрального статуса Украины при сохранении суверенитета, отказ от размещения иностранных войск и инфраструктур на украинской территории и при этом возможность полноправного вступления Киева в Европейский союз. В перспективе в рамках урегулирования необходимо будет вернуться к обсуждению как реального сценария по мобилизации средств, которые могут быть направлены на восстановление Украины, так и частичного смягчения санкций в отношении России — с оговорками о возможности повторного введения при нарушении условий сделки», — предлагает Явлинский.

При этом он считает, что в ближайшее время не стоит испытывать иллюзий по поводу выработки серьезных и долгосрочных решений о мире или даже о перемирии.

«На сегодняшний день нет ни общего перечня тем, ни вариантов решений, тем более учитывающих позиции Украины и Европы. Да и общего понимания ситуации тоже нет. Попытки договориться по существу, скорее всего, еще долго не будут иметь реальных результатов. Переговоры будут долгими, трудными и сперва малоуспешными. (В Корее при подготовке соглашения о перемирии без подписания мирного договора, которого нет и по сей день, переговоры шли два года и было 159 встреч)», — уверен Явлинский.

По его мнению, Мюнхенская конференция, может выработать примерный план действий и помочь администрации Дональда Трампа, таким образом снизив риски большой войны. При этом Явлинский предупреждает, что «если не удастся продвинуться к прекращению огня и содержательным стратегическим переговорам, то динамика конфликта не просто вернется к прежнему состоянию, но и резко усилится, станет еще более кровавой и бесперспективной, а возможно, выйдет и на глобальный уровень».

В декабре 2023 года в интервью РБК Явлинский называл основной задачей как можно быстрее подписать соглашение о прекращении огня. Он говорил, что россиян и украинцев можно примирить по примеру Франции и Германии. Тогда он «Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? (В XIX и XX веках регион несколько раз переходил от Франции к Германии и обратно, после Второй мировой войны — область Франции. — РБК) А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — сказал политик. Евросоюз, по его словам, — «это та перспектива, которая, как мир доказал, существует». «Ни у кого это не получилось — ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», — считал Явлинский.