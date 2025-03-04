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Военная операция на Украине ,  
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Дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Губернатор Федорищев: дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани
Сюжет
Военная операция на Украине
Промышленное предприятие в Сызрани ночью атаковали несколько беспилотников, все они были сбиты силами ПВО. Сызранский НПЗ уже несколько раз становился целью для атак
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

В ночь на 4 марта дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани, сообщил в телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет», — написал он. О каком предприятии идет речь, Федорищев не уточнил.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны ранее отчиталось об уничтожении 18 беспилотников над Россией за ночь. По данным оборонного ведомства, десять дронов были сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции на Украине. Так, в ночь на 19 февраля, беспилотники атаковали Сызранский НПЗ: пострадавших и крупных повреждений, по словам Федорищева, тогда не было.

В марте 2024 года Сызранский НПЗ также попадал под атаку дронов. Тогда на предприятии начался пожар. В результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов, сообщали тогда власти региона.

Сызранский НПЗ входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает западносибирскую нефть, нефть оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн т нефти в год.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Самарская область Сызрань беспилотники Военная операция на Украине
Вячеслав Федорищев фото

Вячеслав Федорищев

политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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