Около Новошахтинска отразили атаку беспилотников
Российские средства ПВО отразили атаку беспилотников около города Новошахтинск в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений в результате атаки также зафиксировано не было.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.
Так, ночью 3 марта ПВО отразила атаку дронов в Красносулинском районе Ростовской области. По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.
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