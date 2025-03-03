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Военная операция на Украине ,  
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Около Новошахтинска отразили атаку беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские средства ПВО отразили атаку беспилотников около города Новошахтинск в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений в результате атаки также зафиксировано не было.

Ростовский губернатор сообщил об отраженной атаке беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, ночью 3 марта ПВО отразила атаку дронов в Красносулинском районе Ростовской области. По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

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Теги
Новошахтинск Ростовская область беспилотники ПВО
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