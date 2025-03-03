Около Новошахтинска отразили атаку беспилотников

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Российские средства ПВО отразили атаку беспилотников около города Новошахтинск в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Слюсарь, предварительно, никто не пострадал, разрушений в результате атаки также зафиксировано не было.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Так, ночью 3 марта ПВО отразила атаку дронов в Красносулинском районе Ростовской области. По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.