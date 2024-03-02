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Военная операция на Украине ,  
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На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля

На въезде в Крым силовики обнаружили самодельную бомбу под днищем автомобиля
Сюжет
Военная операция на Украине
На ККП «Джанкой», расположенном на севере Крыма, силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля сотрудника правоохранительных органов Херсонской области. СВУ, изготовленное из западных компонентов, было оперативно обезврежено
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Самодельное взрывное устройство (СВУ), изготовленное из компонентов иностранного производства, было прикреплено к днищу следовавшего в Крым автомобиля на пункте пропуска «Джанкой», сообщили ТАСС и «РИА Новости» источники в силовых структурах региона.

«Сотрудниками ФСБ России в пункте пропуска «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, следовавшем на территорию Республики Крым, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство», — рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, где прибывшие на место специалисты-взрывотехники обезвредили СВУ. «Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО», — уточнил источник.

Пункт пропуска «Джанкой» расположен на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью. О временном перекрытии КПП накануне сообщал телеграм-канал «АПП Джанкой», информирующей о ситуации на пунктах пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. КПП был закрыт около двух часов.

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Фото:South Korean Defense Ministry / Getty Images

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил причастность Киева к обеим терактам. 

На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля
На въезде в Крым силовики обнаружили бомбу под днищем автомобиля

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Джанкой КПП Крым бомба Военная операция на Украине Херсонская область
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