Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»

Премьер-министру Армении уже на четвертый день боев в Карабахе доложили, что война там будет проиграна. С таким обвинением выступил бывший президент страны Роберт Кочарян, заявив, что готов участвовать в парламентских выборах

Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Второй президент Армении Роберт Кочарян вновь заявил о намерении пойти на парламентские выборы, об этом он заявил в четверг в Ереване на пресс-конференции для российских журналистов, передает корреспондент РБК.

«Если будут выборы, я буду в них участвовать. Да, я претендую на участие и претендую на победу. У меня есть достаточно опыта, чтобы установить прогнозируемость, управляемость и динамичность развития Армении», — сказал он. В конце января в интервью армянским СМИ он уже допускал участие в выборах.

Экс-президент также высказался о политическом кризисе в стране и о поражении Армении в войне в Карабахе в 2020 году. По его мнению, есть основания подозревать, что поражение в войне стало результатом тайных договоренностей.

Кочарян также перечислил ошибки, которые, как он считает, допустило руководство страны, включая прекращение мобилизации и недопущение до командования армией «старых» офицеров — участников первой войны (1992–1994 годы), которые привели к поражению. Действующему премьер-министру Николу Пашиняну уже на четвертый день боевых действий в Карабахе Генштаб письменно доложил, что война будет проиграна, утверждает Кочарян. «Это очень похоже на запланированное поражение. Мотивацию должны расследовать следственные органы», — отметил экс-президент.