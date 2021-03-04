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Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»

Премьер-министру Армении уже на четвертый день боев в Карабахе доложили, что война там будет проиграна. С таким обвинением выступил бывший президент страны Роберт Кочарян, заявив, что готов участвовать в парламентских выборах
Роберт Кочарян
Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

Второй президент Армении Роберт Кочарян вновь заявил о намерении пойти на парламентские выборы, об этом он заявил в четверг в Ереване на пресс-конференции для российских журналистов, передает корреспондент РБК.

«Если будут выборы, я буду в них участвовать. Да, я претендую на участие и претендую на победу. У меня есть достаточно опыта, чтобы установить прогнозируемость, управляемость и динамичность развития Армении», — сказал он. В конце января в интервью армянским СМИ он уже допускал участие в выборах.

Экс-президент также высказался о политическом кризисе в стране и о поражении Армении в войне в Карабахе в 2020 году. По его мнению, есть основания подозревать, что поражение в войне стало результатом тайных договоренностей.

Кочарян также перечислил ошибки, которые, как он считает, допустило руководство страны, включая прекращение мобилизации и недопущение до командования армией «старых» офицеров — участников первой войны (1992–1994 годы), которые привели к поражению. Действующему премьер-министру Николу Пашиняну уже на четвертый день боевых действий в Карабахе Генштаб письменно доложил, что война будет проиграна, утверждает Кочарян. «Это очень похоже на запланированное поражение. Мотивацию должны расследовать следственные органы», — отметил экс-президент.

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Слова Кочаряна о желании принять участие в выборах прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — российский президент Владимир Путин поддерживает с Кочаряном дружеские отношения. «Роберт Седракович, конечно, большой друг России. Он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с Россией. <...> Для нас это является главным», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос РБК, почему за 20 лет правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна армию не подготовили к такой войне (по крайней мере, именно на второго и третьего президента возлагают основную вину за поражение многие сторонники Никола Пашиняна), он ответил: «Практически все 20 лет на всех экспертных уровнях ВС Армении считались самыми боеспособными на Южном Кавказе».

Кочарян считает, что в годы его правления армянская армия была оснащена и вооружена лучше, чем азербайджанская. Он утверждает, что армию довели до состояния, которое привело к поражению, именно за последние три года, когда премьером был Пашинян.

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Для восстановления армии после карабахской войны понадобится $3 млрд, полагает Кочарян. Восстановить армию, считает он, возможно при развитии связей с Россией: «Мы должны найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит нам восстановить вооруженные силы страны».

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Никол Пашинян

Кочарян также прокомментировал продолжающееся с прошлой недели противостояние Генштаба с Пашиняном, заявив, что премьеру стоит извиниться перед поспорившим с ним генералом, который был уволен.

«Премьер признал, что он был не прав (в споре об «Искандерах». — РБК). Что должен был сделать порядочный человек, имеющий достоинство? Он должен был извиниться перед [уволенным] генералом [Тираном] Хачатуряном, он должен был извиниться перед Генштабом», — считает экс-президент.

После увольнения Хачатуряна Генштаб Армении опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки самого премьера в связи с тем, что он «не в состоянии принимать адекватные решения». Пашинян назвал действия офицеров попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна (пока отставка не утверждена). «Не думаю, что нужно очень сильно бояться этого слова (военный переворот. — РБК), — заявил Кочарян. — Если военная элита чувствует на себе ответственность за будущее страны, то не надо исключать и шагов, которые могут стать судьбоносными. Но это моя точка зрения, это не призыв».

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Проведения досрочных парламентских выборов от Пашиняна требует армянская оппозиция, однако стороны не могут согласовать условия их проведения. Очередная встреча представителей оппозиции с премьером 4 марта закончилась безрезультатно, сообщил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян (его слова приводит «Интерфакс»).

Автор
Александр Атасунцев, Ереван
Армения Роберт Кочарян Никол Пашинян кризис
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