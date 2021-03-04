Экс-президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»

Слова Кочаряна о желании принять участие в выборах прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — российский президент Владимир Путин поддерживает с Кочаряном дружеские отношения. «Роберт Седракович, конечно, большой друг России. Он убежденный сторонник пользы для Армении и дальше развивать и углублять взаимодействие с Россией. <...> Для нас это является главным», — сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос РБК, почему за 20 лет правления Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна армию не подготовили к такой войне (по крайней мере, именно на второго и третьего президента возлагают основную вину за поражение многие сторонники Никола Пашиняна), он ответил: «Практически все 20 лет на всех экспертных уровнях ВС Армении считались самыми боеспособными на Южном Кавказе».
Кочарян считает, что в годы его правления армянская армия была оснащена и вооружена лучше, чем азербайджанская. Он утверждает, что армию довели до состояния, которое привело к поражению, именно за последние три года, когда премьером был Пашинян.
Для восстановления армии после карабахской войны понадобится $3 млрд, полагает Кочарян. Восстановить армию, считает он, возможно при развитии связей с Россией: «Мы должны найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит нам восстановить вооруженные силы страны».
Кочарян также прокомментировал продолжающееся с прошлой недели противостояние Генштаба с Пашиняном, заявив, что премьеру стоит извиниться перед поспорившим с ним генералом, который был уволен.
«Премьер признал, что он был не прав (в споре об «Искандерах». — РБК). Что должен был сделать порядочный человек, имеющий достоинство? Он должен был извиниться перед [уволенным] генералом [Тираном] Хачатуряном, он должен был извиниться перед Генштабом», — считает экс-президент.
После увольнения Хачатуряна Генштаб Армении опубликовал заявление, в котором потребовал немедленной отставки самого премьера в связи с тем, что он «не в состоянии принимать адекватные решения». Пашинян назвал действия офицеров попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна (пока отставка не утверждена). «Не думаю, что нужно очень сильно бояться этого слова (военный переворот. — РБК), — заявил Кочарян. — Если военная элита чувствует на себе ответственность за будущее страны, то не надо исключать и шагов, которые могут стать судьбоносными. Но это моя точка зрения, это не призыв».
Проведения досрочных парламентских выборов от Пашиняна требует армянская оппозиция, однако стороны не могут согласовать условия их проведения. Очередная встреча представителей оппозиции с премьером 4 марта закончилась безрезультатно, сообщил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян (его слова приводит «Интерфакс»).
Автор
Александр Атасунцев, Ереван