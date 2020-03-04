Зеленский заявил о необходимости «новых мозгов и сердец» в правительстве

Отметив успехи и неудачи правительства Гончарука, президент Украины попросил Верховную раду проголосовать по его заявлению об отставке

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления перед депутатами Верховной рады охарактеризовал работу правительства Алексея Гончарука. По его словам, кабинету министров необходимы «новые мозги и сердца», сообщает корреспондент РБК.

Глава государства заявил, что у правительства Гончарука есть успехи, «но украинцам этого мало».

«В этом правительстве нет коррупции, но не красть — этого мало. Это правительство знает, что делать, но знать — мало: надо работать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Иначе в теплой ванне иллюзий утонет вся Украина», — сказал президент.

Также Зеленский отметил, что у правительства были ошибки, которые привели к падению промышленного производства четыре месяца подряд, хаосу в коммунальных платежах, в котором запутались граждане Украины.