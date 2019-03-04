Путину доложили о деле осужденной в Кувейте россиянки

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,78 -0,16 EUR Бирж. 74,58 -0,29 Brent 65,62 0,24% USD Нал. 66,20 65,44 EUR Нал. 75,12 74,31 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1338 -0,0025 BTC/USD Бирж. 3 802,40 -82,40 IMOEX 2 472,21 -0,23% RTSI 1 183,93 -0,29% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Southwestern Energy $5 (+10,86%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Southwestern Energy $5 (+10,86%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
В Петербурге эвакуировали несколько школ Общество, 14:33 Умер вокалист Prodigy Кит Флинт Общество, 14:30 В Минске главреда Tut.by приговорили к штрафу в $3,6 тыс. по «делу БелТА» Общество, 14:28 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 14:24 «Газпром» выбрал нового куратора добычи газа Бизнес, 14:13 СМИ узнали об активности в посольстве России перед инцидентом в Солсбери Политика, 14:13 Патриарх Кирилл запланировал посетить Северную Корею Общество, 14:10 Система «Мир» запустила национальный аналог Apple Pay Финансы, 14:05 В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов Общество, 13:55 «Роскосмос» даст оценку словам сотрудника о «скотобазе» в хрущевках Общество, 13:50 Экс-президент Morgan Stanley заявил о большом будущем Bitcoin Крипто, 13:48 Балотелли в Instagram показал празднование забитого за «Марсель» гола Спорт, 13:47 Пальцы на кнопке: почему Индия и Пакистан не перешли за красную черту Мнение, 13:39 Совет ЕС продлил санкции против Януковича Политика, 13:36
Политика ,  
0 
Путину доложили о деле осужденной в Кувейте россиянки
Российский МИД активно пытается помочь россиянке Марии Лазаревой, которая была приговорена к десяти годам тюрьмы в Кувейте. Путин знает об этой ситуации, заверил Песков
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин знает о деле россиянки Марии Лазаревой, которая была приговорена в Кувейте к десяти годам лишения свободы за хищение $60 млн у кувейтских госфондов. Об этом, как передает корреспондент РБК, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце прошлой недели адвокат заключенной Екатерина Духина рассказала «Известиям», что ее клиентке в Кувейте хотят вменить еще и растрату средств. 

Песков, отвечая на вопрос РБК, ведет ли Кремль переговоры с руководством Кувейта о судьбе россиянке, ответил: «Нет, по линии Кремля нет». Этим, по его словам, занимается Министерство иностранных дел.

«Собственно, как раз помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает Министерство иностранных дел», — добавил пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос РБК, в курсе ли проблемы россиянки президент, Песков ответил: «Безусловно, в курсе. Потому что информация поступает, и МИД энергично работает».

Мария Лазарева является исполнительным директором инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL), которая в том числе является подрядчиком Пентагона. Организация в рамках этого контракта занимается поставками продовольствия контингенту американских военных баз в Кувейте.

Общество
ОАЭ разморозили почти $500 млн из дела осужденной в Кувейте россиянки

К десяти годам тюрьмы россиянку приговорили в мае прошлого года. Лазареву суд признал причастной к хищению $60 млн из Кувейтского портового управления (KPA). По версии следствия, россиянка содействовала хищению государственных средств. Преступление, как считают сотрудники кувейтских правоохранительных органов, произошло на основании соглашения и содействия» между Лазаревой и двумя сотрудниками KPA. Всего по делу проходили семь подозреваемых.

Россиянку суд, помимо прочего, обязал вернуть $36,4 млн и выплатить штраф в размере $72,8 млн. После отбывания тюремного срока Лазарева, по решению суда, должна быть депортирована из Кувейта.

Сама россиянка своей вины не признает. В июле прошлого года ее защита обжаловала вынесенный ей приговор в Международном арбитражном суде ООН. Решение кувейтского суда адвокаты, в частности, назвали «частью скоординированной кампании по уничтожению репутации Лазаревой и минимизации стоимости инвестиций». В качестве компенсации за нанесенный россиянке ущерб они потребовали $100 млн.

Общество
Осужденная в Кувейте россиянка потребовала $100 млн компенсации

По версии защиты Лазаревой, основой для обвинений в адрес их клиентки стали показания бывшей ассистентки россиянки Моны Абдул Вахаб. Она в 2011 году была задержана за хищение у своей начальницы $500 тыс. После этого Вахаб обвинила Лазареву в «шпионаже» и хищениях. В апреле 2017 года россиянке были предъявлены обвинения, в ноябре того же года ее арестовали.

При этом отец осужденной Владимир Лазарев в беседе с РБК говорил, что, по его мнению, причиной дела против его дочери стала конкуренция между KGLI и другой базирующейся в Кувейте логистической компанией — Agility. Обе эти организации претендовали на контракты Пентагона по обслуживанию американской военной базы в регионе. Аналогичной точки зрения придерживаются и адвокаты Лазаревой.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, Кувейт
Материалы по теме
ОАЭ разморозили почти $500 млн из дела осужденной в Кувейте россиянки
Общество
Кувейт попросил ОАЭ разморозить $200 млн по делу осужденной россиянки
Общество
Осужденная в Кувейте россиянка потребовала $100 млн компенсации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter