Путину доложили о деле осужденной в Кувейте россиянки

Российский МИД активно пытается помочь россиянке Марии Лазаревой, которая была приговорена к десяти годам тюрьмы в Кувейте. Путин знает об этой ситуации, заверил Песков

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин знает о деле россиянки Марии Лазаревой, которая была приговорена в Кувейте к десяти годам лишения свободы за хищение $60 млн у кувейтских госфондов. Об этом, как передает корреспондент РБК, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце прошлой недели адвокат заключенной Екатерина Духина рассказала «Известиям», что ее клиентке в Кувейте хотят вменить еще и растрату средств.

Песков, отвечая на вопрос РБК, ведет ли Кремль переговоры с руководством Кувейта о судьбе россиянке, ответил: «Нет, по линии Кремля нет». Этим, по его словам, занимается Министерство иностранных дел.

«Собственно, как раз помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает Министерство иностранных дел», — добавил пресс-секретарь президента. На уточняющий вопрос РБК, в курсе ли проблемы россиянки президент, Песков ответил: «Безусловно, в курсе. Потому что информация поступает, и МИД энергично работает».

Мария Лазарева является исполнительным директором инвестиционной компании Kuwait and Gulf Link Transport Company (KGL), которая в том числе является подрядчиком Пентагона. Организация в рамках этого контракта занимается поставками продовольствия контингенту американских военных баз в Кувейте.