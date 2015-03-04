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Экс-министр финансов Украины времен Януковича задержан в Испании
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Экс-министр финансов Украины времен Януковича задержан в Испании
Украинский кризис, 04 мар 2015, 18:10
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Экс-министр финансов Украины времен Януковича задержан в Испании
Испанские спецслужбы задержали бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова. Нынешние власти Украины разыскивают его и других соратников Януковича по делу о крупной растрате бюджетных средств
Бывший министр финансов Украины Юрий Колобов (Фото: Коммерсантъ)

В Испании задержан Юрий Колобов, занимавший пост министра финансов Украины в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче. Об этом сообщает испанское агентство Europa Press со ссылкой на источники в следственных органах.

Колобов проживал в Валенсии после того, как покинул Украину после отстранения Януковича от власти, сообщили собеседники агентства. Нынешними властями Украины Колобов был объявлен в международный розыск. Его подозревают в присвоении и растрате в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными полномочиями. Наряду с Колобовым в аналогичных преступлениях подозреваются и бывший премьер Азаров, а также экс-президент страны Виктор Янукович. Азаров и Янукович также находятся за пределами Украины.

Источники агентства указывают, что операция следственных органов не закончена. Не исключены и другие аресты, связанные с расследованием дел в отношении бывших украинских властей.

МВД Украины подтверждает задержание Колобова. Как заявила начальник пресс-службы ведомства Лариса Волкова, украинское бюро Интерпола получило официальное подтверждение от испанских коллег о задержании Колобова в Испании, передает РБК-Украина.

Колобов возглавлял Министерство финансов (с декабря 2012 года по февраль 2014 года) в правительстве Азарова. Он разыскивается следственным управлением СБУ по подозрению в совершении преступления по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или совершенная организованной группой). Согласно информации на сайте МВД Украины, Колобов скрылся от украинских правоохранительных органов 5 августа 2014 года.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Испания , Виктор Янукович
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