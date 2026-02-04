США пригрозили африканской стране санкциями из-за российских истребителей

В 2025 году Алжир подтвердил заказ у России истребителей пятого поколения Су-57. США считают сделку «проблематичной» и готовы использовать закон о противодействии противникам посредством санкций, заявили в Госдепе

Истребитель Су-57 (Фото: Нина Падалко / пресс-служба ОАК / РИА Новости)

Соединенные Штаты могут ввести санкции против Алжира из-за покупки российских истребителей, заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Роберт Палладино. Его слова приводят газеты An-Nahar и Al Shams.

Во время слушаний в комитете сената по международным отношениям Палладино отметил, что сообщения о покупке Алжиром российских истребителей вызывают озабоченность у американской администрации, и выразил готовность использовать закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CATSA) с использованием санкций.

На вопрос о том, какие меры предпринимает администрация США, чтобы отговорить Алжир от закупки военной техники российского производства, он ответил: «Мы тесно сотрудничаем с правительством Алжира по вопросам, в которых находим точки соприкосновения. Но безусловно, расходимся во мнениях по многим вопросам, и сделка по поставкам оружия является примером того, что Соединенные Штаты считают проблематичным».

«Мы используем имеющиеся у нас дипломатические инструменты, зачастую в частном порядке, чтобы защитить наши интересы и пресечь то, что мы считаем неприемлемым», — добавил Палладино.

В 2025 году Алжир подтвердил заказ у России истребителей пятого поколения Су-57Э (буква обозначает экспортный вариант). Defense Arabic и Global Defence Corp писали, что поставка планируется в конце этого года, алжирские пилоты уже проходят обучение в России.

Су-57, как предполагается, заменят МиГ-25, которые были сняты с вооружения Алжиром в 2022 году. В дальнейшем новые самолеты также могут заменить Су-30 — сейчас их у алжирской армии 72, они были законтрактованы в 2006–2020 годах, писал портал Defence Arabic.

В прошлом году глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что у Су-57Э есть первый иностранный заказчик, он получит их в 2025-м.