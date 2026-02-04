В Европе нашли опасную уязвимость на своих спутниках

Маневры российских спутников рядом с европейскими вызвали тревогу у военных Европы. По их словам, часть западных орбитальных систем уязвима для вмешательства и разведки

Макет спутника-ретранслятора «Луч» (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Европейские военные беспокоятся из-за уязвимости эксплуатируемых спутников, поскольку большая часть из них была запущена много лет назад без современных бортовых систем или возможностей шифрования, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, устаревшее оборудование делает спутниковые сети не только уязвимыми для стороннего вмешательства, но и даже для уничтожения. В частности, опасения у европейской разведки вызывает практика «сближения» российских космических аппаратов, отмечает FT.

Особое внимание военные и гражданские космические ведомства Запада уделяют российским спутникам-ретрансляторам «Луч-1» и «Луч-2», которые неоднократно совершали «подозрительные маневры» на орбите, говорится в материале. «Оба спутника подозреваются в ведении радиоэлектронной разведки», — заявил FT глава космического командования вооруженных сил Германии генерал-майор Михаэль Траут.

Европейские службы безопасности считают, что российские разведывательные космические аппараты могли перехватывать связь как минимум с десятком ключевых спутников над Европой. Речь идет о спутниках, работающих на геостационарной орбите и обеспечивающих гражданскую, правительственную и частично военную связь. С момента запуска в 2023 году «Луч-2» приблизился как минимум к 17 спутникам, включая аппараты оператора Intelsat, сказано в публикации.

В Европе опасаются, что такие действия могут стать частью «гибридной войны» со стороны России и затронуть космическую инфраструктуру, от которой зависит работа связи, навигации и госслужб, пишет издание.

Осенью прошлого года об угрозе спутникам своей страны от России заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. По его словам, Россия и Китай в последние годы расширили свои возможности «для ведения боевых действий» в космосе. «Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать или уничтожать путем прямого столкновения», — пояснил он.

Тогда же начальник британского космического командования генерал-майор Пол Тедман заявил, что Россия на постоянной основе глушит британские военные спутники. Спутники Великобритании оснащены технологиями защиты от глушения, но у российских спутников «есть полезные нагрузки на борту», добавил он.

Французский космический стартап Aldoria за последний год также несколько раз наблюдал «внезапное сближение» российского спутника к своему аппарату. В 2023-м американская Slingshot Aerospace сообщила о «недружественном» поведении российского спутника: он демонстрировал тенденцию приближаться к другим, отмечает телеканал.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в 2024-м называл вбросом обвинения Пентагона в запуске Россией противоспутникового аппарата. Он отмечал, что Москва выступает против размещения на околоземной орбите ударных средств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что Москва действует в космосе «абсолютно в соответствии с международным правом, ничего не нарушает».