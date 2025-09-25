Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками
Российские спутники ведут слежку за немецкими, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на берлинской конференции по космосу, передает Sky News.
Россия и Китай в последние годы быстро расширили свои возможности «для ведения боевых действий в космосе», сказал Писториус. «Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать или уничтожать путем прямого столкновения», — добавил он.
Писториус выразил обеспокоенность по поводу спутников «Луч» и «Олимп», которые находятся вблизи немецких Intelsat, используемых вооруженными силами Германии и другими странами.
Французский космический стартап Aldoria в мае 2024 года заявил, что наблюдал «внезапное сближение» российского спутника к своему аппарату. Годом ранее американская Slingshot Aerospace сообщила о «недружественном» поведении российского спутника: он демонстрировал тенденцию приближаться к другим, отмечает телеканал.
В феврале 2024 года власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам. Россия разрабатывает оружие, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя, утверждали тогда источники CNN.
У России нет планов по размещению ядерного оружия в космосе, подобные обсуждения на Западе являются вбросами, заявлял президент Владимир Путин. Он напомнил, что еще в 2008 году Москва выступала с предложением о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США не отреагировали на эту инициативу.
