Политика⁠,
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками

Власти США в 2024 году заявляли о разработке российского оружия, которое способно уничтожать коммерческие и правительственные спутники. Путин называл вбросами обсуждение на Западе угроз на орбите со стороны России
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Российские спутники ведут слежку за немецкими, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на берлинской конференции по космосу, передает Sky News.

Россия и Китай в последние годы быстро расширили свои возможности «для ведения боевых действий в космосе», сказал Писториус. «Они могут нарушать работу спутников, ослеплять их, манипулировать или уничтожать путем прямого столкновения», — добавил он.

Писториус выразил обеспокоенность по поводу спутников «Луч» и «Олимп», которые находятся вблизи немецких Intelsat, используемых вооруженными силами Германии и другими странами.

MWM перечислил страны, способные на ядерный удар
Политика
Фото:ja-aljona / Shutterstock

Французский космический стартап Aldoria в мае 2024 года заявил, что наблюдал «внезапное сближение» российского спутника к своему аппарату. Годом ранее американская Slingshot Aerospace сообщила о «недружественном» поведении российского спутника: он демонстрировал тенденцию приближаться к другим, отмечает телеканал.

В феврале 2024 года власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам. Россия разрабатывает оружие, которое может поразить коммерческие и правительственные спутники на низкой орбите, создав при взрыве заряда мощную электромагнитную волну, которая выведет аппараты из строя, утверждали тогда источники CNN.

У России нет планов по размещению ядерного оружия в космосе, подобные обсуждения на Западе являются вбросами, заявлял президент Владимир Путин. Он напомнил, что еще в 2008 году Москва выступала с предложением о неразмещении ядерного оружия в космосе, но США не отреагировали на эту инициативу.

Кирилл Соколов Кирилл Соколов
спутники Россия Германия Борис Писториус
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05