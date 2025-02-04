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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Зеленский рассказал, почему не поехал на инаугурацию Трампа

Зеленский: поездка на инаугурацию Трампа без личного приглашения была неуместной
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Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский заявил, что Трамп звал его на инаугурацию, но в общих чертах, без личной встречи, поэтому поездку сочли неуместной. Трамп говорил, что не приглашал его. Встречу с Трампом Зеленский назвал условием диалога с Россией
Фото: Jim Vondruska / Getty Images
Фото: Jim Vondruska / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал приглашение на инаугурацию американского коллеги Дональда Трампа, но оно прозвучало «в общих чертах» и без личной встречи. Об этом он рассказал в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Без личного приглашения эта поездка была бы «неуместной», поэтому было принято решение не ехать на инаугурацию, отметил Зеленский.

«Президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но он пригласил меня в самых общих чертах, как, возможно, и других лидеров. <...> Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить. У него не было времени для личной встречи», — сказал президент Украины (цитата по «Страна.ua»).

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Зеленский высказал мнение, что ему с Трампом «просто нужно время, чтобы сесть и поговорить о том, как положить конец войне». К моменту инаугурации у Трампа были «свои проблемы» в повестке дня, считает он.

Зеленский и Трамп встречались в Париже 7 декабря, вместе с ними был французский президент Эмманюэль Макрон. По словам Зеленского, на этой встрече поднимался вопрос размещения на Украине европейских войск как части гарантий безопасности. Американские власти впоследствии не раз заявляли о планируемых встречах с украинскими представителями.

Вскоре после встречи с Зеленским в Париже, но до своей инагурации, Трамп заявил, что не приглашал украинского президента на мероприятие. «Нет [не приглашал]. Но если он хотел бы приехать, я бы его принял. Я его не приглашал», — сказал президент США на брифинге. Инаугурация Трампа состоялась 20 января.

Зеленский называл встречу с Трампом условием перехода к диалогу с Россией.

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Владимир Зеленский Украина инаугурация Дональд Трамп США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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