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Глава Якутии поспорил с Зюгановым из-за площади Ленина в Якутске

Николаев: слова Зюганова из-за площади Ленина в Якутске хамские и неправильные
Николаев счел хамскими слова Зюганова, выразившего ему протест из-за переименования части площади Ленина и пообещавшего добиться его отставки. Лидер КПРФ сравнил действия властей с нацистскими и обвинил их в раскалывании общества
Площадь Ленина в Якутске
Площадь Ленина в Якутске (Фото: Болот Бочкарев / РИА Новости)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вероятно, располагает недостоверными сведениями о том, где в Якутске планируется создать площадь Республики. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в эфире передачи «Наш регион».

Зюганов ранее, комментируя решение местных властей создать площадь Республики, пришел к выводу, что она появится на месте площади Ленина. Лидер КПРФ заявил, что власти Якутии «идут по пути нацистов, польских коллаборантов и бандеровцев», а решение «раскалывает общество и наносит огромный вред сплочению и единству».

Решение Зюганов назвал «абсолютно никчемным» с исторической точки зрения, пояснив что республика возникла в результате того, «что ленинско-сталинская модернизация спасла нашу российскую государственность, возродила ее мирно» в форме СССР.

«В рамках этого государства ваша республика получила право и стала полноценным субъектом. Значит, вы просто не уважаете решения, принятые вашими предшественниками», — добавил лидер КПРФ.

Зюганов также пообещал, что партия будет добиваться отставки главы Якутии.

«Я, как и многие якутяне, возмущен тем хамским, по-другому не скажу, выступлением со стороны руководителя Компартии в адрес Якутии, ее руководства. Видно, что или человек не понимает, какие здесь решения будут приняты, или ему неправильно донесли эту информацию», — ответил на обвинения Николаев.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По его мнению, «руководитель такого уровня», даже если ему ошибочно донесли информацию или он не владеет ею в полном объеме, не имеет права «в таком грубом» и «хамском» тоне «выражаться в адрес самого крупного субъекта Российской Федерации».

Он пояснил, что площадь Ленина в Якутске останется, а в честь Республики будет названа только ее часть. Он напомнил, что историческая часть площади и памятник Ленину, стоящий на ней, были восстановлены за счет регионального бюджета, и только на монумент ушло 60 млн руб.

«Владимир Ильич будет указывать на площадь Республики, которая создана в том числе благодаря его решениям. Эта площадь абсолютно новая, современная... введенная в прошлом году. И, конечно, Республика Саха (Якутия), столетний юбилей которой мы все отмечали в 2022 году, имеет право, чтобы главная площадь ее называлась площадью Республики», — сказал Николаев.

Обвинения, выдвинутые в адрес региона, он назвал неправильными.

Памятник Ленину был установлен в центре Якутска в 1967 году. Сама площадь получила свое нынешнее название еще в 1950-х, во время каменной застройки прилегающих к центру города улиц. До этого на ее месте располагался Гостиный двор, а также проходила улица Большая (после событий февраля 1917 года была переименована в улицу имени Февральской революции, а после победы советской власти — Октябрьской революции).

Площадь Ленина была реконструирована к октябрю 2024 года. Тогда же Николаев предложил переименовать ее часть в площадь Республики.

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Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ
26 июня 1944 года
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