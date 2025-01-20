На Украине «дерусифицировали» Дуб Ленина
На Украине вступило в силу решение правительства страны от 17 января о переименовании географических объектов в рамках закона об «осуждении пропаганды российской имперской политики», сообщают издание «Подробности». В том числе Дуб памяти Ленина в Ботаническом саду в Самаровском районе Днепропетровской области переименовали в Казацкий дуб, а Балку Кацаповскую в Каменском районе этого же региона — в Балку Зеленую.
Помимо этого, в различных регионах Украины в рамках дерусификации переименованы десятки топонимов, названных в честь Владимира Ленина, Александра Пушкина, Клары Цеткин.
В документе также говорится о переименовании населенных пунктов в Крыму — Авроровки в Башбек, реки Воронцовка в Кучук-Чагырлык, что объяснено их «историческими крымско-татарскими названиями».
В прошлом году украинские власти приняли решение переименовать десятки населенных пунктов, в том числе Новомосковск (Самар), Першотравенск (Шахтерское), Красноград (Берестин).
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