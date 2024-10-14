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Глава Якутии выступил за переименование части площади Ленина в Якутске

Накануне в Якутске торжественно открылась реконструированная площадь Ленина, часть которой глава региона предложил переименовать в площадь Республики. Прежнее название останется за частью площади, где стоит памятник вождю
Площадь Ленина в Якутске
Площадь Ленина в Якутске (Фото: сервис Google Street View)

Глава Якутии Айсен Николаев предложил переименовать обновленную часть площади Ленина в Якутске в площадь республики. Об этом он сообщил на торжественной церемонии открытия площади после реконструкции, передает ЯСИА.

«Это первый крупный объект, который мы сдаем в рамках реализации мастер-плана Якутска, утвержденного нашим президентом. Впереди много работы, мы будем и дальше преображать наши города и села, чтобы якутяне жили в лучших условиях», — сказал Николаев на церемонии.

Вместе с тем он отметил, что будет обращаться к властям города с предложением переименовать часть обновленной площади Ленина в площадь Республики. Прежнее название останется за частью площади с памятником Ленину возле Дома правительства.

Памятник Ленину был установлен в центре Якутска в 1967 году к 100-летию со дня рождения вождя. Сама площадь получила свое нынешнее название еще в 1950-х годах, во время каменной застройки в прилегающих к центру города улицах. До этого на ее месте располагался Гостиный двор, а также проходила улица Большая (после событий февраля 1917 года была переименована в улицу имени Февральской революции, а после победы советской власти в улицу Октябрьской революции.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Якутск площадь Ленина переименование Республика Якутия Айсен Николаев
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