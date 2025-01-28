 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Замглавы МИД и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау

Замглавы МИД Галузин и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный

Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, сообщила пресс-служба МИД.

Они обсудили крушение в казахстанском городе Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс Баку — Грозный. Как отметили в МИД, при обсуждении авиакатастрофы акцент был сделан на «необходимости завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии».

Самолет AZAL разбился 25 декабря. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

В ходе встречи Галузин также выразил «недоумение» в связи с публикациями «антироссийской направленности» в азербайджанских СМИ и «дезинформационной кампанией против Русского дома в Баку». МИД России отметил «абсолютную безосновательность» обвинений.

МИД вызвал посла Молдавии из-за заявления местной партии о после России
Политика
Лилиан&nbsp;Дарий

Русский дом в Баку — это российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества в Азербайджане. Как сообщает агентство Turan, 24 января азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором обвинил Русский дом в шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы. Так, в эфире ведущий заявил: «К сожалению, это уже не Русский дом, а дом российского шпионажа». На Baku TV также утверждали, что центр способствует распространению межэтнической розни.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал репортаж «гнусным» и заявил, что в нем «беспардонно врут». Он также сообщил о подготовке иска в суд о защите деловой репутации. «Мне хочется услышать от финансируемого правительством Азербайджана средства массовой информации неопровержимые доказательства этой клеветы и лжи. Или опровержения и извинения», — написал Примаков.

Он подчеркнул, что Русский дом действует по соглашению между Россией и Азербайджаном и занимается деятельностью исключительно в сфере образования, культуры и науки.

Читайте РБК в Telegram.

Глава МИД Польши пошутил по поводу итогов выборов в Белоруссии

Умер племянник Олега Янковского

Названы новые размеры маткапитала и правила его траты

Бывшую звезду сборной Бельгии задержали по делу о контрабанде кокаина

Цены на аренду жилья снизились на 8-12%

Как работает копи-трейдинг на криптобирже

Названы регионы России, где изменился коэффициент ОСАГО

Как выросли траты на рестораны во время новогодних праздников

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Михаил Галузин МИД посол Азербайджан авиакатастрофа Казахстан
Материалы по теме
«Черные ящики» упавшего в Актау лайнера вернули из Бразилии в Казахстан
Политика
Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала
Политика
МИД предупредил о фейке с «письмом Лаврова» об авиакатастрофе в Актау
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 102,75 (-0,44) Инвестиции, 27 янв, 18:07 Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 97,13 (-1,13) Инвестиции, 27 янв, 18:07
Пилоты сообщили о неопознанном объекте вблизи аэропорта СтамбулаОбщество, 01:20
Nvidia подешевела на $600 млрд из-за китайского конкурента ChatGPTТехнологии и медиа, 01:00
Замглавы МИД и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в АктауПолитика, 00:35
В офисе Зеленского сообщили, что хотят успеть до встречи Путина и ТрампаПолитика, 00:30
Какие выплаты проиндексируют на 9,5% с 1 февраля. СписокОбщество, 00:01
У туристов на новогодних праздниках вдвое вырос спрос на апартаментыБизнес, 00:01
Экспорт СПГ из России в 2024 году достиг рекордаБизнес, 00:00
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессеФинансы, 00:00
Кормовую часть «Волгонефти-239» полностью очистили от мазутаОбщество, 27 янв, 23:55
В селе Белгородского района обломки беспилотника повредили семь домовПолитика, 27 янв, 23:44
Деньги США тратили на Украине на ток-шоу «Эбаут» и проект о дворцахПолитика, 27 янв, 23:28
Владельцы «М.Видео-Эльдорадо» начали переговоры о продаже сетиБизнес, 27 янв, 23:04
Трамп предложил Моди увеличить закупки у США товаров в сфере безопасностиПолитика, 27 янв, 22:46
Глава МИД Турции оценил ситуацию с российскими военными базами в СирииПолитика, 27 янв, 22:42