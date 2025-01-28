Замглавы МИД и посол Азербайджана обсудили авиакатастрофу в Актау

Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин встретился с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым, сообщила пресс-служба МИД.

Они обсудили крушение в казахстанском городе Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс Баку — Грозный. Как отметили в МИД, при обсуждении авиакатастрофы акцент был сделан на «необходимости завершения официального расследования и обнародования его результатов для прояснения всех обстоятельств произошедшей трагедии».

Самолет AZAL разбился 25 декабря. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли.

В ходе встречи Галузин также выразил «недоумение» в связи с публикациями «антироссийской направленности» в азербайджанских СМИ и «дезинформационной кампанией против Русского дома в Баку». МИД России отметил «абсолютную безосновательность» обвинений.

Русский дом в Баку — это российский информационно-культурный центр, представительство Россотрудничества в Азербайджане. Как сообщает агентство Turan, 24 января азербайджанский телеканал Baku TV выпустил репортаж, в котором обвинил Русский дом в шпионской деятельности под видом культурной и гуманитарной работы. Так, в эфире ведущий заявил: «К сожалению, это уже не Русский дом, а дом российского шпионажа». На Baku TV также утверждали, что центр способствует распространению межэтнической розни.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал репортаж «гнусным» и заявил, что в нем «беспардонно врут». Он также сообщил о подготовке иска в суд о защите деловой репутации. «Мне хочется услышать от финансируемого правительством Азербайджана средства массовой информации неопровержимые доказательства этой клеветы и лжи. Или опровержения и извинения», — написал Примаков.

Он подчеркнул, что Русский дом действует по соглашению между Россией и Азербайджаном и занимается деятельностью исключительно в сфере образования, культуры и науки.