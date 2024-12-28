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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZAL

Бастрыкин провел в Грозном совещание по катастрофе лайнера AZAL под Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
В Грозном сейчас совместно работают российские и азербайджанские специалисты, выясняющие обстоятельства гибели лайнера, летевшего из Азербайджана в Чечню
Александр Бастрыкин (в центре)
Александр Бастрыкин (в центре) (Фото: СК России)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание по расследованию авиакатастрофы под Актау, сообщил СК. Уголовное дело о катастрофе передано для расследования в Главное следственное управление СК России.

Уголовное дело возбуждено по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«Создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, криминалисты и эксперты, имеющие опыт расследования авиапроисшествий. В рамках уголовного дела принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и причин авиакатастрофы», — сообщили в СК.

В расследовании, как сообщала ранее казахстанская сторона, примут участие 17 международных экспертов: шесть азербайджанских, два российских, три от Межгосударственного авиационного комитета (МАК), один от Международной организации гражданской авиации (ICAO), три из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), два от бразильской компании-производителя Embraer.

Два сотрудника азербайджанской Генпрокуратуры совместно с представителями СК и Генпрокуратуры России ведут совместную работу в Грозном. В Актау, где упал самолет, также взаимодействуют профильные ведомства, отмечали ранее в Кремле.

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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Лайнер Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) разбился 25 декабря. Он выполнял рейс Баку — Грозный. Самолет долетел до Чечни и дважды пытался приземлиться в аэропорту в условиях плохой видимости из-за тумана. В это время российские системы ПВО в республике отражали атаку украинских беспилотников, в аэропорту был введен план «Ковер». Командир воздушного судна увел самолет к аэропорту города Актау на западе Казахстана, где он и потерпел крушение. На борту были 67 человек. Из них погибли 38, в том числе семеро граждан России.

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Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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